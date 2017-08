Unter anderem ist diesmal das „Tower Event Center“ dabei, ebenso die Wildwasserbahn „Poseidon“.

Neuss. Auf den Blick Richtung Himmel folgte gleich ein Wunsch. „So sollte das Wetter auch am Wochenende sein“, sagte „Kirmesarchitekt“ Ralf Weyers gestern beim traditionellen Rundgang über den Kirmesplatz. Doch nicht nur wegen des sommerlichen Wetters ist den Verantwortlichen die Vorfreude auf die kommenden Tage anzumerken. Denn es gibt gleich mehrere Neuheiten, die es gestern vorzustellen galt.

Als seinen „größten Wunsch“, den er nach langen Verhandlungen realisieren konnte, bezeichnet Weyers das Premieren-Gastspiel des „Tower Event Center“. Eine Attraktion, die in diesen Tagen bereits ins Auge sticht. Denn dabei handelt es sich um einen 30,5 Meter hohen Turm, der auf neun Etagen Verschiedenes bietet – egal, ob Cocktailbar oder Aussichtsplattform. Die Frage, von wo aus man den besten Blick auf die Kirmes hat, dürfte damit beantwortet sein.

Ebenso machte Weyers auf das „Apollo 13“ aufmerksam. Der weltweit einzige vollthematisierte Giant Booster. Aber Achtung: nichts für schwache Nerven. Schließlich bringt das „Ungetüm“ die Gäste mit einer Spitzengeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde auf eine Flughöhe von 55 Metern. Sollte das Wetter so sein wie beim gestrigen Rundgang über den 50 000 Quadratmeter großen Kirmesplatz, dann dürften sich nicht nur die Ausschankbetriebe über Umsatz freuen, sondern auch die Betreiber der Wildwasserbahn „Poseidon“. Viele Kirmesbesucher hatten sich wieder eine Wildwasserbahn gewünscht, sagt Weyers.

Doch nicht nur mit den positiven Aspekten der Kirmes müssen sich die Verantwortlichen im Vorfeld beschäftigen. Schließlich gilt es in Zeiten von regelmäßigen Schreckensnachrichten über Terroranschläge, den Sicherheitsaspekt nicht außer Acht zu lassen. Sicherheitsdezernent Holger Lachmann, der in seiner neuen Funktion seine erste Neusser Kirmes erleben wird: „Wir haben uns gemeinsam mit der Polizei die Szenarien Barcelona und Nizza angeschaut und sie antizipiert.“ Das heißt, dass unter anderem Attentate mit großen Fahrzeuge wie Lkw oder Lieferwagen verhindert werden müssen. Standen bei der Tour de France noch Müllwagen vor den Zufahrten zum Kirmesgelände, werden es in diesem Jahr bewegliche Betonsockel sein. „Wir haben hier eine herausfordernde Situation, weil wir immer wieder die Straße öffnen“, so Lachmann, der gleichzeitig dazu aufruft, sich nicht einschüchtern zu lassen: „Wir müssen unsere Lebensart manifestieren.“

Auch Weyers lenkte lieber den Blick auf die Zahlen: So können sich die Besucher der Neusser Kirmes auf 20 Kinderkarussells, 30 Ausschankbetriebe, mehr als 30 Imbisse, knapp 30 Geschicklichkeitsspiele und 18 (Groß-)Attraktionen freuen. Dass die Neusser Kirmes trotz aller Tradition auch mit der Zeit geht, beweist ein Blick auf die Speisekarten. So werden in diesem Jahr erneut auch vegetarische und vegane Gerichte angeboten.