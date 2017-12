Die Besucher wurden von Darstellern in Kostümen erwartet.

Neuss. Es klingt so cool, dass es kaum mit der stündlich bevorstehenden Premiere des Blockbusters Star Wars in Einklang zu bringen ist. „Nichts Besonderes“, sagt Christian Sänger von der Theaterleitung des Neusser UCI-Kinos. Das Publikum war äußerst gespannt auf den achten Teil einer auf 40 Jahre zurückreichenden Kultfilmreihe. Die Guten kämpfen wieder einmal gegen die Bösen, und wie im richtigen Leben liegt der endgültige Ausgang völlig im Dunkeln. Auch kann keine Rede davon sein, dass dieser in sehr ferner Zukunft angesiedelte Kampf zumindest für das Kino überhaupt je ein Ende finden wird.

Viele Kinogäste ließen sich mit den Filmfiguren ablichten

Das UCI-Management hatte für die erste Filmvorführung eine spezielle Idee, indem sie den deutschen Ableger der weltweit agierenden und gut 10 000 Mitglieder umfassenden „501st Garrison“ aufgeboten hatte. Allein aus Begeisterung zur Star-Wars-Welt schlüpften für den offiziellen Kinostart sieben von ihnen in ein kinogerechtes Outfit und begrüßten die Besucher. Sie verkörperten, streng in Schwarz und Weiß, die Bösen „der Ersten Ordnung“, die sich auf der Leinwand zermürbende Kämpfe mit „der gute Rebellion“ liefern. Aber merkwürdig: Außer dass sich viele Besucher mit den täuschend echt verkleideten Bösewichten gern ablichten ließen, machten sie nicht viel Aufhebens von ihnen.

Eingeweihte kennen deren Namen und reihen sie passend ein: Commander Darth Vader, der Tie-Pilot des Imperiums, der einen Abfangjäger fliegt samt Reservist, ganz in Plastik-Weiß gewandete „Grundsoldaten“ sowie ein „Shore Trooper“ mit Kapitänswürde. Man nimmt Notiz von ihnen, aber sie machen keine Sensation. Sie gehören einfach dazu und werden als repräsentative Boten aus der Zukunft angesehen. Allenfalls raffte sich ein Besucher zu dem alles ausdrückenden „Geil“ auf.

Zumindest für ebenso wichtig wurde die Beköstigung eingeschätzt, indem fast jeder mit einem ganzen Kübel Popcorn, anderen Knabbereien und Cola in den Vorführraum einrückte. Als publikumsnahe Endlosschleife ist übrigens auch schon die neunte Folge für das kommende Jahr in der Pipeline. klnie