Kindertollitäten treffen sich im Dormagener Rathaus

Narrenherrscher von zehn Karnevalsgesellschaften aus Dormagen, Grevenbroich und der Region wurden feierlich empfangen.

Dormagen. Es dauert zwar noch viereinhalb Wochen bis Altweiber, doch schon am Samstagnachmittag haben 20 Kindertollitäten ein Rathaus gestürmt und die närrische Macht übernommen. Im Historischen Rathaus unterschrieben sie bei der Premiere des Dormagener Kinderprinzenempfangs auf Einladung von Bürgermeister Erik Lierenfeld das „Kinder-Grundgesetz 2017“. Es gilt bis Aschermittwoch und nimmt unter anderem die Erwachsenen in die Pflicht, „den Kindern auf den Tollitätenwagen zuzujubeln“.

In seiner Reim-Rede machte Lierenfeld klar: „Die Kindertollitäten geben den Ton klar an, machen sich gleich an die elf Kindergebote ran. Wir unterschreiben gemeinsam das neue Grundgesetz für die jungen Jecken, dann muss sich kein kleiner Karnevalist mehr verstecken.“

Die Kinder erhielten einen eigens erstellten Orden

Fröhlich und mit viel Spaß waren die Tollitäten von zehn Karnevalsgesellschaften zum ersten Kinderprinzenempfang in den Großen Trausaal gekommen, wo Mitarbeiter des Rathauses, unterstützt von der KG „Ahl Dormagener Junge“ um Präsident Jens Wagner und Kinderprinzessin Julia I. (Hauptmann), die Jecken erwartete. Die „Tanz-Sterne“ zeigten ihr Können, bevor die jeweiligen Tollitäten nach vorn gerufen wurden und sich mit Reim-Reden und „Alaaf“-, „Helau“- und auch „Alau“-Rufen, wie vom jüngsten Kinderprinzenpaar Jonas I. (Meisen) und Julia Sophie II. (Drillen) der KG Rut-Wieß Rommerskirchen, präsentierten.

Trotz der zeitgleichen eigenen Kindersitzung nahm Prinzessin Elena I. (Hilgers) aus Delrath am Empfang teil. Viel Spaß hatten auch Prinz Lisa I. (Nipkow) und Prinzessin Fee (Lehmann) der KG Rot-Weiß Feste Zons sowie die Dreigestirne Prinz Jannis I. (Schmitz), Bauer Celina (Hahn) und Jungfrau Rieke (Schmitz) von der KG Rot-Weiß Stürzelberg und Prinz Jam-Joel I. (Dellhofen), Bauer Anneke (Müller) und Jungfrau Mirja (Lamczek) von der KG Sonndachsjecke Hackenbroich. Den Närrischen Sprötz-Trupp Gustorf repräsentieren Prinz Vano I. (Chanzadian) und Prinzessin Anna-Lena (Vor der Straße). Außerdem waren die Kinderprinzenpaare von der IG Bercheser Veedelszoch und vom Heimatverein Postalia aus Langenfeld sowie das Monheimer Kinderprinzenpaar anwesend.

Auch ein eigens erstellter Orden wurde den Tollitäten und ihren Pagen überreicht. Gespendet hatte ihn der Dormagener Zugleiter und Ex-Prinz Ingo Bouvelet. „Das ist ein Super-Treffen. Die Kinder haben viel Spaß, so soll es sein“, sagte er.