Beide Veranstaltungen finden am Sonntagabend im Sparkassenforum statt. Mindestens 6500 Euro für den guten Zweck sind schon sicher.

Neuss. Zwei Tage vor dem ersten Großereignis seiner Stiftung macht der Vorsitzende Heinz Mölder einen ganz gelassenen Eindruck. Moderatorin Birgit Wilms weiß, was sie zu tun hat, Mölder freut sich, dass die Künstler Otmar Alt und Leon Löwentraut kommen werden. Mölder weiß auch schon, was er und seine Mitstreiter der Kinderstiftung „Lesen bildet“ mit den Einnahmen ihrer ersten Großveranstaltung, der Kombination von Kunstauktion und Jazzkonzert, im Sparkassenforum am Sonntagabend machen werden.

An der Abendkasse wird es noch Karten geben

In die Vergabe von Fördergeldern schleicht sich für seine Kinderstiftung ja fast schon Routine ein. Zumindest gebe es keinen Mangel an Anträgen aus dem Rhein-Kreis und aus Düsseldorf, sagt Mölder. In diesen beiden Regionen investiert die Stiftung, um fürs Lesen als Vergnügen für alle und als Bereicherung für jeden zu werben.

„6500 Euro haben wir schon sicher“, sagt Mölder, denn bei Rechtsanwalt Cornel Hüsch liegen bereits zwei schriftliche Gebote für zwei Kunstwerke, die genau diese Summe ergeben. Ob sie höher wird, stellt sich dann bei der rund einstündigen Versteigerung am Sonntag heraus. Welche Werke es sind, will Mölder noch nicht sagen: „Wir hoffen ja auf eine richtige Bieterschlacht“, sagt er lachend, denn natürlich bleibt es dabei, dass alle Arbeiten – von Fotograf Horst Wackerbarth, den Malern Heinz Mack, Leon Löwentraut, Otmar Alt, Günther Uecker, Anatol Herzfeld, James Rizzi und Stefan Szczesny – erst am Sonntag unter den Hammer kommen.

Der liegt im übrigen in den Händen von Mölders Ex-Kollegen im Sparkassenvorstand, Volker Gärtner. Genau eine Stunde bleibt Gärtner, um die Werke zu versteigern – das Mindestgebot liegt zwischen 300 und 6000 Euro.

Jeder Cent davon wandert in die Kasse der Kinderstiftung, die als erstes weitere Fortbildungen für potenzielle Vorleser unterstützen wird. „Der Bedarf ist sehr groß“, sagt Mölder und erzählt, dass auch die Nachfrage schon zu Wartelisten für die Workshops in Neuss, Dormagen und Grevenbroich führt.

Bis zu 400 Besucher fasst das Sparkassenforum, und es gibt noch Karten. Dass es nun doch eine Abendkasse gibt, eröffnet nun auch Chancen für Kurzentschlossene und Freunde des traditionellen Jazz, denn nach der Auktion gibt es ein Konzert mit den Three Wise Men. „Natürlich kann man auch nur wegen der Musik kommen“, betont Mölder, der sich über jeden freut, der mit 15 Euro Eintritt die Kinderstiftung unterstützt.