Die Kinder- und Jugendkantorei hat noch Plätze frei.

Grevenbroich. Die Kinder- und Jugendkantorei Grevenbroich hat die Probenarbeit wiederaufgenommen. Die Kinderchor-Anfängergruppen für Neueinsteiger im Kindergarten- und Grundschulalter sind jetzt gestartet. Dabei kann je nach Ort und Zeit unter sechs Gruppen gewählt werden, die montags bis donnerstags in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr stattfinden. Auch die Fortgeschrittenengruppen für Jungen und für Mädchen haben begonnen. Jugendkantorei und Bläsergruppe sind in dieser Woche ebenfalls angelaufen.

Seit vielen Jahren bieten die Chöre der Kinder- und Jugendkantorei Grevenbroich ihren Zuhörern Konzerte mit Musik von der Klassik bis zu „Ohrwürmern“ neuerer Zeit. Vom einfachen Lied über Kindermusicals bis hin zu Stücken aus Gospel, Jazz und Pop reicht die Bandbreite der Lieder und Instrumentalmusik. Sie alle werden in wöchentlichen Proben und jährlich einer Wochenendfreizeit erarbeitet.

Aktuell wurde mit dem Einstudieren des Herbst- und Weihnachtsprogramms begonnen. Geplant sind Auftritte beim Adventssingen und auswärtige Gastauftritte sowie wieder ein Chorwochenende in einer Jugendherberge. Kinder, die in einer der Gruppen mitsingen möchten, und ihre Eltern sind zu einer „Schnupperprobe“ eingeladen. Wochentage und Uhrzeiten können den Aushängen an den Schulen entnommen werden. Weitere Informationen bei Chorleiter Karl-Georg Brumm unter Telefon 02181/499765. Red