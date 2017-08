Der Höckerflohkrebs galt als gefräßig und aggressiv. Inzwischen ist klar, dass das Tier in der Erft vegetarisch lebt.

Neuss/Grevenbroich. Lange Zeit bereitete ein winziges Tier dem Erftverband großen Sorgen. Der gerade einmal 20 Millimeter kleine Höckerflohkrebs stand jahrelang im Verdacht, sich in der Erft auszubreiten und dort seine einheimischen Artgenossen unersättlich zu vertilgen. Das brachte ihm den unrühmlichen Namen „Killer Shrimp“ ein. Mittlerweile wissen die Bergheimer Gewässerexperten: Ein blutrünstiger Mörder ist er nicht, der Höckerflohkrebs. Im Gegenteil.

Das Tier stammt ursprünglich aus dem kaspischen Raum. In den Ballasttanks von Schiffen ist es vermutlich über die Donau in den Rhein gelangt. Zum Anfang des Jahrtausends machte sich der Krebs allmählich auch in den Nebengewässern des Stroms breit – und Udo Rose vom Erftverband schlug 2012 Alarm. „In einem Neusser Abschnitt des Flusses trat der Höckerflohkrebs massiv auf. Ebenfalls im Gillbach, dort hatte er sich in südlicher Richtung bis Langwaden ausgebreitet. Wir befürchteten, dass er wegen seiner Gefräßigkeit die Artenvielfalt in den beiden Flüssen empfindlich stören könnte“, so der Biologe.

Die Forschung ist inzwischen einen Schritt weiter

Die Sorge war gerechtfertigt. Denn der „Killer Shrimp“ – das ergaben Forschungen unter Laborbedingungen – griff in den Aquarien des Erftverbandes hemmungslos heimische Bachflohkrebse, Asseln und andere kleine Wasserlebewesen an. „Er knackte sogar Schnecken und vertilgte sie“, schildert Udo Rose. Damals hatte der Biologe noch die Hoffnung, dass das Erftwehr an der Erprather Mühle in Neuss eine Verbreitung des Krebses in Richtung Mündung verhindern könnte – doch vergebens. Mittlerweile ist das Tier bis nach Grevenbroich vorgedrungen. Im Gillbach hat er zudem das Wehr in Langwaden überwunden und ist weiter nach Süden vorgedrungen. Stellenweise tummeln sich in den Gewässern bis zu 100 Exemplare pro Quadratmeter.

Doch Grund zu großer Sorge besteht jetzt offenbar nicht mehr. „Mittlerweile ist die Wissenschaft in Sachen Höckerflohkrebs einen Schritt weiter“, sagt Rose. Forschungen – unter anderem der Universität Koblenz-Landau – ergaben, dass der „Killer Shrimp“ so mörderisch gar nicht ist. „Der Name wurde ihm in der ersten Aufruhr, in einer Art Hysterie verpasst. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Krebs in der Erft nicht als der große Räuber auftritt, sondern hauptsächlich als Vegetarier“, sagt Rose. „Er ernährt sich von verrotteten Blättern und von allem, was im Fluss wächst oder in ihn hineinfällt.“ Da bei den Experimenten in den Aquarien zwar heimische Kleinlebewesen, aber keine Pflanzenreste vorhanden waren, habe sich der Krebs über alles hergemacht, was ihm nicht entwischen konnte. „Er hatte halt Hunger“, sagt Rose. Unter natürlichen Bedingungen lebe das Tier in einer Co-Existenz mit anderen Arten.