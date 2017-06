Dormagen. Die Karnevalsgesellschaft „Ahl Dormagener Junge“ bereitet bereits jetzt die Session 2017/18 vor. Noch bevor auf ihrem Sommerfest am 9. September an der „Kulle“ die neuen Tollitäten vorgestellt werden, beginnt am Samstag, 1. Juli, schon der Vorverkauf für die Sitzungen und Partys der KG Anfang 2018.

Um 10 Uhr startet der Verkauf der Karten bei Manderscheid & Faßbender Raumgestaltung an der Kölner Straße 153. Angeboten werden folgende Karten: für die Mädchensitzung am 1. Februar 2018 ab 17 Uhr im Schützenhaus Dormagen (22 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr) mit Auftritten unter anderem von Klüngelköpp, Rabaue, Claus & Willi, Kempes Feinest, Boore, Funky Marys; für die Herrensitzung am 2. Februar 2018 ab 17 Uhr im Schützenhaus Dormagen (24 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr), mit Auftritten unter anderem von Cat Ballou, Boore, Rosita, Ne Knallkopp, Fidele Kölsche, Kempes Feinest, Coellner; für den Kinderkarneval am 3. und 4. Februar 2018 jeweils ab 15 Uhr im Schützenhaus Dormagen (3 Euro ohne Vorverkaufsgebühr); für den Möhneball an Weiberfastnacht, 8. Februar 2018, ab 15 Uhr im Schützenhaus Dormagen (12 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr) und für die After-Zoch-Party mit dem Lions Club am 10. Februar 2018 nach dem Karnevalsumzug im Schützenhaus Dormagen (12 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr).

Bei der großen Karnevalsparty der KG „Ahl Dormagener Junge“, die am Freitag, 19. Januar 2018, um 19.11 Uhr in der Kulturhalle Dormagen beginnt, ist der Eintritt frei. Weitere Infos unter www.kgadj.de.

Karnevalisten ziehen beim Festumzug des BSV mit

Kommenden Sonntag, 25. Juni werden die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft übrigens ausnahmsweise einmal an einem ganz besonderen Umzug teilnehmen, nämlich an dem des Dormagener Bürger-Schützen-Vereins (BSV). Der hat zu seinem 150-jährigen Bestehen viele Vereine eingeladen, am großen Festumzug teilzunehmen und durch die Straßen mitzuziehen. Mit dabei auch das noch amtierende Dormagener Prinzenpaar Prinz Martin II. (Voigt) und Prinzessin Alina (Schmitz).

Insgesamt erwartet der BSV ein Regiment von mehr als 2100 Schützen und Gastmarschierern. Der Umzug beginnt am kommenden Sonntag um 15 Uhr. Red