Bei den Stadtmeisterschaften im Bierfassrollen ging es auch um ernste Themen.

Nordstadt. Die Mannschaft der „Ex-Prinzen“ schien auf den dritten Platz abonniert. Doch bei der 22. Auflage der Stadtmeisterschaft im Bierfassrollen verbesserten sich Rolf Büschgens, Peter Schliebs und Marc Siebert auf einen zweiten Rang. Sie konnten befreit durchstarten, weil sie die Themen, die die Neusser Karnevalisten und den „Karnevalsausschuss“ als Dachverband derzeit beschäftigen, höchstens am Rande betreffen. Die Wahl des Präsidiums zum Beispiel.

Am 27. Juni tagen die Delegierten und noch gibt es keine Bewerbung

Reiner Franzen, der als „Vize“-Präsident mit KA-Präsident Jakob Beyen nach zehn Jahren aufhören wollte, ist verärgert. Am 27. Juni tagen die Delegierten, und noch gibt es keine offizielle Bewerbung, nur einen Vorschlag vom Freundeskreis Neusser Karneval. Der will KA-Schriftführer Marc Siebert, der als einziger des fünfköpfigen Führungsgremiums an Bord bleibt, an die Spitze wählen. „Schade, dass sich in 22 Mitgliedsvereinen niemand findet“, so Franzen am Rande der Stadtmeisterschaft, die die Karnevalsgesellschaft „Blau-Rot-Gold“ Fronleichnam am „Jröne Meerke“ organisiert hat. Franzen richtet sich darauf ein, dass er und Beyen vorübergehend im Amt bleiben. Doch es droht Ungemach: Mönchengladbach will die Plätze kündigen, auf denen übers Jahr ein Dutzend Neusser Karnevalswagen stehen.

Auch das war bei den Stadtmeisterschaften Thema, wo die Wettkämpfe fast in den Hintergrund rückten. Aber eben nur fast. Moderiert von Peter Schliebs, ermittelten auf der Wettkampfstrecke zunächst die Kinder die schnellsten Bierfassroller. Diana Lauk siegte dabei vor Maike Iffarth und Lara Viezens. Bei den Erwachsenen lag am Ende Wilfried Jaspers ganz vorne, gefolgt von Dennis Lech und Kilian Mutzek. -nau