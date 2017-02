Karnevalisten müssen für Straßenreinigung zahlen

Dormagen. Enttäuscht reagierte die Dormagener FDP auf die Ablehnung ihres Antrags in der Ratssitzung. Dort haben die Liberalen gefordert, die Karnevalsvereine sofort von der Gebühr für die Straßenreinigung zu entlasten. Im Wesentlichen mit den Stimmen der Großen Koalition aus CDU und SPD wurde das Anliegen abgelehnt.

„4000 Euro sind für den Haushalt keine Belastung, aber für Karnevalsvereine.“

Karlheinz Meyer, FDP

Nicht im Grundsatz, aber mit der Argumentation, die Antragsstellung erfolge zum falschen Zeitpunkt. „Wir können der Begründung der FDP folgen, aber der Zeitpunkt ist ungünstig“, sagte Andreas Behncke (SPD), „wir sollten bei den Haushaltsberatungen für 2018 darüber sprechen“.

„Wir sprechen hier von einer Summe in Höhe von 4000 Euro“, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Karlheinz Meyer. „Dies ist für den Haushalt keine große Belastung, für einige Karnevalsvereine aber schon.“ Nach Angaben von Bürgermeister Erik Lierenfeld geht es insgesamt um 30 500 Euro für Karnevalisten und Schützen. Kai Weber (CDU) meinte, man müsse den Wert der Straßenreinigung neu berechnen. Unterstützung bekam die FDP nur vom Zentrum, das forderte, auch gekürzte Zuschüsse an kulturtreibende Vereine zurückzugeben. „Wir haben die Entlastung bereits in die Haushaltsberatung 2017 eingebracht“, sagte der haushaltspolitische Sprecher der Liberalen, Gerd Sräga, „auch da wurde dies insbesondere von CDU und SPD abgelehnt. Es verwundert uns schon, mit welcher Gleichgültigkeit hier mit einem der Grundsteine des rheinischen Brauchtums umgegangen wird.“ Die FDP appelliert an den Bürgermeister zu prüfen, ob sein Ermessens- und Gestaltungsspielraum es zulässt, die Reinigungskosten für 2017 nicht von den Vereinen zurückzuholen. schum