In Hemmerden hat sich ein neuer Verein gegründet.

Hemmerden. Bereits 1932 formierte sich der Altstädter Jägerzug, aus dessen Kreis sich vor gut 40 Jahren auch eine karnevalistische Abteilung entwickelte. „Da war nach der langen Zeit ein bisschen die Luft raus“, beschreibt Mitglied Heinz Koch (66) den Zustand. „Weil aber der Fastelovend im Dorf nicht zum Erliegen kommen darf“, haben sich die nicht feiermüden Altstädter mit einigen neuen Jecken zusammen getan und einen Verein gegründet, der sich nun „Karnevalsfreunde Hemmerden“ nennt. 21 Mitglieder – zehn Altstädter sowie elf neue – haben den Verein aus der Taufe gehoben und wollen sich nun intensiv um den Karneval in Hemmerden kümmern. Den Vorsitz übernahm Michael Aretz, ihm steht Manfred Ludwig zur Seite. Die Geschäftsführung hat Alexander Mausberg übernommen, Finanzverantwortlicher ist Hans Günter Mausberg. „Jeder Jeck ist uns willkommen“, lädt Heinz Koch alle mit Lust am fröhlichen Zelebrieren der fünften Jahreszeit ein. Der Hemmender Karnevalszug ist weit über die Stadt Grevenbroich hinaus bekannt. Eine Mitgliedschaft bei den „Karnevalsfreunden Hemmerden“ hat auch nichts damit zu tun, am Umzug teilnehmen zu können – er steht nach wie vor allen Interessierten offen, erklärt Öffentlichkeitsarbeiter Koch.

„Im Verein ist richtig frischer Wind, das kann man spüren“, freuen sich Klaus Koch und seine Mitstreiter. Was genau die Karnevalisten für die Session planen, soll bei einer Informationsveranstaltung erläutert werden. Die findet am Sonntag, 7. Januar, ab 11.11 Uhr in der Gaststätte „Zum Burggrafen“ statt. Fest steht: Höhepunkt des jecken Treibens soll natürlich der beliebte Umzug sein. Er findet Sonntag, 14. Februar, statt. von