Kapellener Party wieder einmal ausverkauft

Kapellen. Auch im 14. Jahr in Folge war die Mega-Karnevalsparty „Da simmer dabei“ in Kapellen wieder ausverkauft: Knapp 2000 Besucher feierten am Samstagabend auf dem Gelände einer Spedition im Gewerbegebiet „Am Schellberg“ zur Musik von Radio-DJ Marc Pesch.

„Die Veranstaltung hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.“

Andreas Behr, Organisator

Bis 2 Uhr nachts herrschte eine grandiose Stimmung – die Besucher sangen nahezu alle Hits mit, schunkelten, tanzten und bewunderten die großartige Licht- und Pyro-Effekt-Show auf der Bühne. „Megaklasse Nächstes Jahr wieder“, schrieb beispielsweise Andrea Brocker nach der Veranstaltung im Internet-Netzwerk „Facebook“. „Das ist von der Stimmung her unsere schönste Veranstaltung im Jahresverlauf“, so Marc Pesch, der die Party gemeinsam mit drei Freunden und mit dem SC Kapellen organisiert. Das Publikum ist grandios – ausgelassen, fröhlich und friedlich.“

Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes hatte im Laufe des Abends zwei Einsätze zu verzeichnen. Einmal hatte nach Information der Organisatoren ein Besucher zuviel Alkohol getrunken, beim zweiten Mal musste eine Schnittverletzung behandelt werden. „Das zeigt, dass hier einmal mehr friedlich gefeiert wurde“, so Philip Breuer vom SC Kapellen, „das Publikum ist im Durchschnitt sicherlich jenseits der 30“. Im nächsten Jahr soll es die dann 15. Auflage von „Da simmer dabei“ geben.

„Die Veranstaltung hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren, obwohl wir hier ganz andere Voraussetzungen haben wie andere Vereine, die mitten im Ort – beispielsweise auf einem Kirmesplatz - feiern können“, so Organisator Andreas Behr. „Wir karren die Menschen mit Shuttle-Bussen ins Gewerbegebiet. Toll, dass Jahr für Jahr so viele kommen.“ Red