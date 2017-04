Kapellen und Meerbusch bleiben ohne Punkte

Fußball-Oberligist SCK unterliegt Hiesfeld ebenso mit 0:2 wie der TSV der Spvg. Schonnebeck.

Kapellen/Meerbusch. Die Fußball-Oberligisten aus dem Rhein-Kreis haben die nächsten Rückschläge im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. Während der SC Kapellen mit 0:2 (0:2) gegen Jahn Hiesfeld verlor, unterlag der TSV Meerbusch bei der Spvg. Schonnebeck ebenfalls mit 0:2 (0:0).

Der SCK leistete sich vor 184 Zuschauern im Erftstadion eine überflüssige Niederlage. Die Gäste aus Dinslaken waren in einem mäßigen Match keinen Deut besser, aber cleverer. Im Grunde genommen reichte dem TV eine Offensivaktion, um die Partie zu entscheiden: In der 63. Minute platzierte Kevin Kolberg den Ball bei seinem 50-Meter-Freistoß genau auf die Brust des in Position gelaufenen Kevin Menke. Annahme und Abschluss ergaben eine fließende Bewegung und das 1:0 für die Gäste.

Eine solche individuelle Qualität fehlte dem SCK. „Wir sind nicht torgefährlich“, haderte Trainer Wolfgang Brück. Andrej Hildenberg mühte sich an vorderster Front nach Kräften, letztlich fehlte es ihm jedoch an der nötigen Unterstützung. Weil sich Shota Arai und Lennart Ingmann angeschlagen abgemeldet hatten, versuchte es Kapellen sogar mit dem ansonsten eher defensiv tätigen Frederik Leufgen auf der „Zehn“. So richtig zündete die Idee zwar nicht, aber wenn es in der ersten Stunde der Partie überhaupt mal brenzlig wurde, dann vor dem Gehäuse des TV. Angetrieben vom nach langer Verletzungspause zurückgekehrten Robert Wilschrey erarbeitete sich der redlich bemühte SCK durchaus Chancen, jedoch ohne Erfolg.

Am Sonntag spielen Meerbusch und Kapellen gegeneinander

Stattdessen trafen die Gäste, die vier Minuten vor Schluss durch Adrian Rakowski auf 2:0 erhöhten. Danach war auch der stets optimistische Brück einigermaßen bedient. „Jeder hier sollte sich mal fragen, ob das alles richtig ist, was er so macht“, sagte er, blickte dann aber wieder nach vorne: „Jetzt wartet am Sonntag in Meerbusch ein Endspiel auf uns. Das müssen wir gewinnen.“

Für den TSV ist die Situation noch bedrohlicher. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den SCK, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt (einen Zähler vor dem Cronenberger SC). Bei der Niederlage in Essen zeigten die Meerbuscher vor 250 Zuschauern zwar, dass sie mithalten können, doch am Ende gingen sie zum 14. Mal in dieser Saison als Verlierer vom Platz.

Die Blau-Gelben waren lange das bessere Team, vergaben aber wie schon in den vergangenen Wochen fahrlässig beste Möglichkeiten – dieses Mal durch Drilon Istrefi und Sergen Sezen. Dann sah Stefan Galster nach einer Grätsche die Rote Karte (37.). „Völlig zu unrecht“, meinte Teammanager Horst Riege. Doch der TSV ließ sich nicht unterkriegen und blieb bis zur Pause ebenbürtig.

Der Schonnebecker Hüseyin Ünal brachte die Meerbuscher dann auf die Verliererstraße, als diese nach einer Auswechslung kurz unachtsam waren (63.). Die beste Möglichkeit zum 1:1 hatte Benjamin Dohmen, als er allein auf den gegnerischen Schlussmann zulief, aber vergab. Kurz vor Schluss traf Damian Bartsch zum 2:0.