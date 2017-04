Kapellen rutscht auf einen Abstiegsplatz

Fußball-Oberligist unterlag Schlusslicht Kray mit 1:2. Meerbusch verlor gegen Hilden 1:2.

Kapellen/Meerbusch. Die Lage für die beiden Fußball-Oberligisten aus dem Rhein-Kreis Neuss wird immer bedrohlicher. Der SC Kapellen unterlag am Wochenende auch beim Schlusslicht FC Kray und steht nach dem 1:2 (1:0) nun ebenso auf einem Abstiegsplatz wie der TSV Meerbusch, der gegen den VfB Hilden 1:2 (1:1) verlor. Die Meerbuscher haben drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den Schwarz-Weiß Essen belegt. Der SCK ist punktgleich mit dem ETB.

SCK-Trainer Brück war vom Auftritt des Teams enttäuscht

„Das war eine katastrophale Leistung, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Heute haben wir gespielt wie ein Absteiger“, schimpfte Kapellens Trainer Wolfgang Brück. Er musste auf Lennart Ingmann, David Dygacz, Can Yücel und Said Harouz verzichten. Dafür standen Kani Taher, Dimitrios Balis, Marco Czempik und Manou Ioannidis in der Anfangsformation. Nach vorne ging bei Schwarz-Gelb zunächst wenig, aber die Abwehr hielt. Und beim ersten gefährlichen Vorstoß sprang gleich ein Elfmeter heraus. Andrej Hildenberg verwandelte sicher (41.). Kray hatte vor der Pause zwar mehr vom Spiel, doch auch der zuvor in zehn Partien sieglose Absteiger tat sich schwer.

Moses Lamidi drehte dann die Partie. Vor 175 Zuschauern gelang ihm in der 58. Minute erst der verdiente Ausgleich. Fünf Minuten später verwandelte er einen Strafstoß zur Krayer Führung.

Brück war letztlich vom gesamten Team „mit Ausnahme von Christopher Möllering im Tor“ enttäuscht. „Alle wirkten müde, ohne Energie und Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob die Gesamtsituation im Verein sich negativ auf die Spieler auswirkt. Fakt ist aber, dass wir möglichst schnell die Kurve kriegen müssen, sonst steigen wir ab“, sagte er.

Der TSV Meerbusch konnte die Kapellener Niederlage nicht ausnutzen. „Wir hätten heute mit einem Sieg einen großen Schritt machen können“, sagte Wolfgang Jeschke. Der Trainer sah in der ersten Halbzeit eine gute Leistung seiner Mannschaft, die den Rückstand durch Hildens Jannik Weber (30.) schnell egalisierte: Stephan Wanneck traf per Freistoß aus 20 Metern (36.). In Folge hatten die Meerbuscher ihre beste Phase. „Wir haben es vor der Pause gut gemacht, aber der letzte Pass kam einfach nicht an“, sagte Jeschke.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich vor 160 Zuschauern das Bild. Der TSV ließ nach, hatte keine Torchance mehr. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und waren das dominierende Team. Stefan Schaumburg traf zum Sieg (59.).