Kapellen ermauert sich wichtigen Sieg

Fußball-Oberligist bezwingt TuRU mit 1:0. TSV Meerbusch kassiert zwei späte Tore zum 3:3.

Kapellen/Meerbusch. Ein längst zur Phrase verkommener Spruch besagt: Fußball ist ein Ergebnissport. Was das in der Praxis bedeutet, machte der spielerisch trostlose Oberliga-Kick zwischen dem SC Kapellen und TuRU Düsseldorf klar. Hätten die Gastgeber verloren, wäre die Stimmung im Erftstadion auf den Tiefpunkt gesunken. Aber weil sich der SCK einen im Kampf um den Klassenverbleib immens wichtigen 1:0-Erfolg (0:0) ermauerte, stellte Trainer Toni Molina lachend fest: „Jetzt ist es ein richtig schöner Sonntag!“

Oliver Seibert gab sein Debüt im Tor des SCK

Wie der Heimsieg zustande kam, interessierte den erleichterten Coach kein Stück. „Das ist mir so was von egal“, gab er zu. Und ganz unverdient war das Erfolgserlebnis auch nicht. Zwar waren die Gäste aus Oberbilk deutlich länger in Ballbesitz. „TuRU war spielerisch besser als wir“, räumte selbst Molina ein. Doch wirkliche Torchancen sprangen dabei kaum heraus.

Der SCK trat ersatzgeschwächt an. Im Tor gab Oliver Seibert sein Debüt für die verletzte Stammkraft Christopher Möllering, in der Zentrale fehlten die beiden Taktgeber Lennart Ingmann (kam erst in der Schlussphase) und Robert Wilschrey. Ebenfalls zu ersetzen galt es Talha Demir und Manou Ioannidis. Dafür kehrten Marcel Koch, der auf der rechten Außenbahn ein gutes Spiel ablieferte, und der von Rückenschmerzen geplagte Frederik Leufgen ins Team zurück. Und das war wichtig, denn sie gaben dem Defensivverbund Halt. Zwei Chancen hatten die Gäste in der ersten Halbzeit: Seibert parierte gut gegen Saban Ferati (22.), Nicolas Clasen vergab aus 20 Metern (44.).

Die Hausherren wurden in der zweiten Halbzeit vor 308 Zuschauern mutiger – und hatten in Shota Arai die entscheidende Figur in ihren Reihen: Er traf nach Hereingabe von Marco Czempik per Direktabnahme (62.). Danach stellte Molina von Vierer- auf Fünferabwehrkette um. Mit Erfolg: Die Kapellener ließen nichts mehr zu.

Meerbusch führte nach 87 Minuten noch mit 3:1 gegen Jahn Hiesfeld

Ein später Doppelschlag hat derweil den TSV Meerbusch geschockt: Mit 3:1 führten die Gelb-Blauen nach 87 Minuten und kassierten dann noch binnen einer Minute zwei Gegentreffer zum 3:3 gegen Jahn Hiesfeld. Am Schluss hätten sie sogar beinahe noch verloren, wenn nicht Torwart Andreas Lahn einen Schuss in der Nachspielzeit pariert hätte.

Nach dem Schlusspfiff kochten die Emotionen hoch, lautstark machten sich die Meerbuscher gegenseitig Vorwürfe. Horst Riege suchte mühsam nach den richtigen Worten. „Das wäre so schön gewesen. Wir waren so dicht dran, alles sprach für uns“, sagte der Teammanager.

Knackpunkt war ein Foulspiel des gerade eingewechselten Johannes Walbaum, das zum Elfmeter für Jahn Hiesfeld und zum 2:3-Anschlusstor führte (88.). „Ob Foul oder nicht, Johannes darf da gar nicht so hingehen“, sagte TSV-Trainer Wolfgang Jeschke: „Sein Gegenspieler lief aus dem Strafraum heraus und es bestand gar keine Gefahr.“

Nach dem verwandelten Elfmeter waren die Gastgeber dann wie gelähmt. „Wir haben gar nicht gegen den Ball gearbeitet, waren viel zu weit von den Gegenspielern weg“, schimpfte der Coach. Prompt fiel der Ausgleich (89.).

Über weite Strecken hatten die Meerbuscher das Spiel zuvor kontrolliert. Nach dem 0:1 (11.) trafen Sergen Sezen (18.), Daniel Klinger (31.) und Boran Sezen (60.) vor 150 Zuschauern zum zwischenzeitlichen 3:1.