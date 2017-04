Kaarster strömen zum Ostermarkt

Zahlreiche Besucher kamen gestern in die Innenstadt zum Stöbern, Shoppen und Entspannen. Die Veranstalter waren zufrieden.

Kaarst. Der Ostermarkt im Zentrum von Kaarst erwies sich gestern als Publikumsmagnet und Gute-Laune-Veranstaltung. Die Besucher bekamen auch einiges geboten. Die Erwachsenen freuten sich unter anderem über 1000 Hornveilchen, die in den Rathausarkaden verteilt wurden. Und Osterhase „Kaarsten“ hat mittlerweile mächtig viele Fans: Zahlreiche Kinder hatten ihm Bilder gemalt oder kleine Geschenke gebastelt. Dafür gab es Schokoladenhasen und Farben zum Färben von Ostereiern.

Für Kinder gab es ein Unterhaltungsprogramm

Während Michael Cornelissen und Christian Schwanekamp von den Stadtwerken Kaarst Bürger zu Fragen der Energieversorgung berieten, wurden Kinder auf der Grünfläche gegenüber dem Rathaus bespaßt. Die Stadtwerke sponsorten das Kinderprogramm. Lothar Stibbe und Yeelka Bunje aus Osnabrück luden in ihre „Hula-hoop-Kinderwerkstatt“ ein, Kasperletheater und eine imposante Murmelbahn gab es auch. Aufgeführt wurde „Die gestohlenen Ostereier“.

Einige junge Besucher machten aus lauter Übermut Purzelbäume auf der Hüpfburg, Väter wollten ihren Sprösslingen bei der Tellerjonglage ein Vorbild sein, während viele Mütter in den Liegestühlen die Frühjahrssonne genossen – und vielleicht darauf warteten, dass die Geschäfte um 13 Uhr öffneten. Was Neues zum Anziehen war oftmals mit Rabatt zu haben – kein Wunder, dass die Geschäfte der Sonne Konkurrenz machten.

An den Tischen auf dem Rathausplatz ließ es sich in der Sonne sehr gut aushalten. Gelbe Tulpen erinnerten zusätzlich daran, dass der Winter erst mal Vergangenheit ist. Am Stand der privaten Kindertagesstätte „Kaarster Mäusebande“ wurden Gesichter im Akkord geschminkt. Viele Familien machten auch einen Abstecher zu den Immobilientagen in der Rathausgalerie – dort war das Gedränge noch größer als draußen.

Es ging entspannt zu, Stress kam höchstens mal auf, wenn es um die Entscheidung für ein kulinarisches Angebot ging – die Auswahl war nämlich groß. Übertroffen wurde sie noch von den Wahlmöglichkeiten an Oster-Deko für die eigenen vier Wände.

Die Gastronomie profitierte enorm vom Kaarster Ostermarkt, manchmal musste man schon auf einen freien Platz warten. „Dieser Markt ist mittlerweile ein Selbstläufer“, sagte Organisatorin Yvonne Einhirn von der Kaarster Veranstaltungsagentur „Eingedeckt“, die zum siebten Mal verantwortlich war. Mit der Sonne um die Wette strahlte auch Heinz Wirnsberger, Erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft Rathausarkaden.