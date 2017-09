Schon vor dem Auftakt wurde bei der Gala ganz in Weiß gefeiert. Heute Nachmittag erfolgt die offizielle Eröffnung des Festes.

Kaarst. Es ist soweit: Die Mega-Party hat begonnen. Offiziell wird Kaarst total zwar erst heute Nachmittag eröffnet, doch gestern Abend war vor der Hügen-Bühne schon Feiern angesagt. Die Band Bergluft brachte Oktoberfest-Stimmung und weckte Erinnerungen an die Eröffnungs-Gala im vergangenen Jahr. Unter dem Motto Wies’n Total hatte Bergluft 2016 das Albert-Einstein-Forum gerockt. In diesem Jahr war Weiß der richtige Ton – die traditionelle Gala zum Kaarst total-Auftakt war diesmal „White total“.

Es werden rund 100 000 Besucher erwartet

Nur wenige durchbrachen das Motto, wie etwa Kämmerer Stefan Meuser, der seinen dunklen Anzug schmunzelnd mit den Worten „wir sind in der Haushaltskonsolidierung“ erklärte. Die meisten der rund 700 erwarteten Gäste hatten sich ganz in Weiß gehüllt. Allen voran Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und Ehemann Heinz Es war ein entspannter Abend zum Feiern und Netzwerken. Unter den zahlreichen Gästen aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, waren auch „Deutschlands schönste Kurven“: Katrin Röder hatte im vergangenen Monat bei der Wahl zu Fräulein Kurvig die Krone nach Kaarst geholt. Die Band Steven K. and Friends sorgte von Anfang an für beste Stimmung und eine gut gefüllte Tanzfläche. „Ich freue mich riesig “, sagte Rafael de Alcala, der mit seiner Band zur Eröffnung des Stadtfestes heute ab 14 Uhr Flamenco-Rhythmen präsentieren wird.

Um 15 Uhr wird Kaarst total dann von Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Und auf der Sparkassenbühne vor dem Rathaus wird es eine Premiere geben. „Wir präsentieren unser Maskottchen zum ersten Mal der Öffentlichkeit“, sagt Heinz Wieland von der SG Kaarst. Nach der offiziellen Eröffnung wird Kaarst rocken – mit mehr als 30 Bands und 500 Künstlern. Top-Act ist Henning Wehland, Sänger der H-Blockx und der Söhne Mannheims. Morgen wird er ab 19.45 Uhr sein aktuelles Soloprogramm präsentieren. Auf drei Großbühnen und einer Sportbühne gibt es Musik und Aktionen. Auf einer rund drei Kilometer langen Flaniermeile locken rund 200 Aussteller, Vereine und soziale Projekte stellen sich vor.

Außerdem gibt es mit „Klassik à la Kaarst“ eine Oldtimershow, den Kaarst-Total-Lauf der SG, jede Menge Mitmach-Aktionen und morgen ab 13 Uhr gibt es zudem Shopping-Spaß beim verkaufsoffenen Sonntag in den rund 120 Geschäften der Kaarster City. Insgesamt werden heute und morgen rund 100 000 Besucher erwartet.