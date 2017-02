Kaarst stellt Zahlungen für das Kino ein

Das Kino Kaarst wird jedoch bestehen bleiben.

Kaarst. Seit rund drei Jahren lädt die Stadt als Mit-Veranstalter ins Albert-Einstein-Forum (AEF) ein und zeigt dort mittwochs Filme, die in der Regel maximal drei Wochen alt sind. 1200 Plätze hat das AEF, mit im Schnitt 8000 Besuchern pro Jahr ist das Angebot in der Bevölkerung gut angekommen, sagt Kulturmanager Klaus Stevens, der bisher Werbung und Marketing für das Kino in der Stadtverwaltung organisierte und mittwochs in der Regel auch im AEF mitarbeitete. Ab sofort ist die Stadt als Veranstalter jedoch nicht mehr dabei.

2014 hatte die Stadt Kaarst in Kooperation mit dem Langenfelder Kulturturbetrieb „Schauplatz“ das Kino vom Neusser Kino Hitch übernommen, das das Kino Kaarst als Außenstelle betrieb. Die Technik wurde auf den neuesten Stand gebracht, dafür gab es für die Stadt sogar Zuschüsse der Film- und Medienstiftung in Höhe von 30 Prozent der Gesamtkosten von rund 47 000 Euro. Bis zu 13 000 Euro sind nach Angaben des Ersten Beigeordneten Sebastian Semmler seither jährlich in die Stadtkasse zurückgeflossen.

Dass sich die Stadt als Mit-Veranstalter des wöchentlichen Kinos nun zurückzieht, hat wenig mit Geld zu tun. Klaus Stevens geht offiziell zum 1. Juni in Pension, feiert jetzt schon Überstunden und Urlaub ab, seine Stelle wird aber nicht wieder besetzt, wie Semmler bestätigt: „Wir sind im Sinne der Haushaltskonsolidierung angehalten, zu sparen“, sagt er, „wir haben Stevens’ Stelle auseinandergezogen und geschaut, wie was auf welche Schultern verteilt werden kann.“

14 Mitarbeiter hat der Fachbereich Kultur, Medien, Netzwerke und Stadtmarketing, von denen einige nach Semmlers Auskunft ihr Stundenkontingent erhöht haben. „Weil wir wollen, dass das Kino in Kaarst weiterlebt, wird Klaus Stevens sich weiterhin darum kümmern“, sagt Fachbereichsleiter Dieter Güsgen. Aber eben nicht mehr als Angestellter der Stadt. Stevens wird einen Vertrag mit der Schauplatz GmbH schließen und sich in deren Auftrag um das Marketing und den Kino-Betrieb kümmern.