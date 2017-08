Die fünf Mitglieder von Fox Project sind 15 bis 20 Jahre alt. Erst im Juli schlossen sie sich zusammen. Nun sind sie bei Kaarst total zu sehen.

Kaarst. Die gefühlvollen und sanften Töne von Alicia Keys‘ „Empire State of Mind“ erzeugen Gänsehaut – danach scheint Adele mit „Skyfall“ zu Gast zu sein und anschließend schwebt „Yellow“ der Gruppe Coldplay durch den Raum. Was sich wie ein Stelldichein der aktuellen Popmusikszene anhört, ist in Wahrheit eine Probe der Band Fox Project in den Räumen der Musikschule Mark Koll. „Wir haben die Band erst Mitte Juli gegründet“, erzählen die fünf jugendlichen Mitglieder. Und jetzt werden sie bei Kaarst total ihren ersten Auftritt auf einer großen Bühne haben.

Die Mitglieder kennen sich schon länger und sind als „alte Hasen“ in der Musikschule quasi „zu Hause“: Sebastian Busch (20, BWL-Student) lernt seit zwölf Jahren Keyboard und Klavier. Schüler Alexander March (15) ist dort im zehnten Jahr und seit dreieinhalb Jahren an der Bassgitarre aktiv. Genau so lange ist Julian Taube (17) dabei – nach Klavier- und Schlagzeugunterricht konzentriert sich der Gymnasiast jetzt ganz auf seine Stimme. Mit Antonia Hoffmann und Marija Molodsha bildet er das Gesangstrio von Fox Project. Die beiden 15-jährigen Schülerinnen des Albert-Einstein-Gymnasiums sind auch am Klavier, an der Geige und Gitarre firm – und setzen nun ihre starken Stimmen ein.

Einen Schlagzeuger hat die Gruppe nicht

„Wir sind keine klassische Band“, erklärt Sebastian. Denn dazu müsste es zumindest noch ein Schlagzeug geben – Fox Project fokussiert sich aber auf die drei Sänger sowie auf die Begleitung von Sebastian am Klavier und Alexander an der Bassgitarre.

Die Band gewann die Auftritte beim „Kaarsting“

Alle Bandmitglieder haben durch die Musikschule schon viele Erfahrungen bei diversen Auftritten sammeln können, doch noch nie in der jetzigen Formation. Beim Tag der Offenen Tür der Musikschule Anfang Juli kam die Idee auf, eine eigene Band zu gründen. „Wir wollten gerne gemeinsam singen und suchten passende Unterstützung“, erinnern sich Antonia und Marija.

Schnell waren die drei Jungen von der Idee begeistert – und als noch eine Band für den Kaarster Nachtbummel im Juli gesucht wurde, erklärten sich die Jugendlichen spontan bereit, dort unplugged aufzutreten. „Einen Namen hatten wir da noch gar nicht“, sagt Julian.

Bereits einen Tag später fand im Haus der Jugend das „School‘s out Bandfestival“ – das sogenannte Kaarsting – statt. „Dafür brauchten wir aber einen Namen – gemeinsam kamen wir auf Fox Project in Anlehnung an unsere Tier-Spitznamen“, erklärt Sebastian. Dieser Auftritt war so überzeugend, dass die Band den ersten Platz erreichte – und zwei Auftritte bei Kaarst total gewann. „Für mich kommt das alles sehr überraschend“, gibt Marija zu.

Aber sie freut sich auf die neuen Erfahrungen, auf die Musik und die gemeinsam verbrachte Zeit. „Musik ist meine Leidenschaft“, fasst Marija zusammen. Alexander reagiert wesentlich gelassener: „Für mich sind die Auftritte Proben mit Feedback“, sagt er ganz abgeklärt. Und Julian sieht das Ganze als Ausleben seines Hobbys Musik.

Das Repertoire der Band umfasst englischsprachige Rock- und Popsongs. Die Auftritte: am Samstag um 16 Uhr auf der Moll-Bühne, am Sonntag um 17.30 Uhr auf der Hügen-Timmermanns-Bühne.