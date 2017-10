Neuss. Eine junge Frau ist im rheinischen Neuss durch einen Schuss in die Schulter verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schoss ein Täter am Mittwochnachmittag an einem Platz vor einem Mehrfamilienhaus mehrfach auf die 25-Jährige. Am Tatort im Stadtteil Weckhoven fanden die Beamten Hülsen. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zunächst nicht. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Die Fahndung nach einem Verdächtigen dauerte am Abend an.