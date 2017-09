Nordstadt. Mit einem großen Festtag hat die katholische Heilig-Geist-Gemeinde an ihre Gründung vor 50 Jahren erinnert. „Nachdem immer mehr Katholiken in die Nordstadt gezogen waren, hat der Kirchenvorstand der Pfarre Christ König 1957 das Gelände für ein weiteres Pfarrzentrum erworben – seit 1967 ist Heilig Geist Rektoratspfarrei“, berichtete Karlheinz Ehbauer, Mitglied im Pfarrgemeinderat, im Kirchenvorstand und im Büchereiteam. So begann die Geschichte der jüngsten und mit 1600 Gemeindemitgliedern kleinsten Pfarrei des 2009 formierten Seelsorgebereichs Neuss-Nord.

Die Heilig-Geist-Gemeinde hat derzeit rund 1600 Mitglieder

Von Anfang an zählte Karlheinz Ehbauer zu den Stützen der Kirchengemeinde. „Trotz der geringen Größe sind wir eine sehr lebendige Gemeinde mit Kirchen- und Kinderchor, Pfarrbücherei, Frauengemeinschaft und vielem mehr“, berichtet Ehbauer am Ende seines Rückblicks beim Festakt im Pfarrsaal. „Ohne Ehrenamtler wie Herrn Ehbauer, der auch das gesamte Jubiläumsfest organisiert hat, wäre ein solches Gemeindeleben nicht möglich“, lobte Pfarrer Hans-Günther Korr den Vorsitzenden des Ortsausschusses und überreichte ihm eine von Weihbischof Dominikus Schwaderlapp unterzeichnete Urkunde.

Das Jubiläumsfest begann mit einer feierlichen Messe, die von der Kita Heilig Geist und der Organistin Marion Auler gestaltet wurde. Im Beisein unter anderem von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, dem Neusser Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings, Adolf Thöne, stellvertretender Vorsitzender des Katholikenrats, und Pfarrer Manfred Burdinski von der Evangelischen Reformationskirchengemeinde führte der Kirchenchor mit Bläsern die Mainzer Festmesse auf. Beim Festakt wurde Renate Weil, die langjährige Leiterin der Kita Heilig Geist, in den Ruhestand verabschiedet. Zudem stießen beim Pfarrfest Puppentheater, Kinderschminken und Zirkusdarbietung vor allem bei den Kindern auf große Begeisterung. Die Erwachsenen genossen eine Führung durch die mit Bildern von Georg Ettl gestaltete Kirche.