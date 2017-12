Bürgermeister Reiner Breuer spricht über den Wirtschaftsstandort Neuss und eine mögliche Verlegung des Kirmesplatzes.

Neuss. Herr Bürgermeister, rennen Neuss die Firmen weg? UPS und Brata waren es übers Jahr, jetzt sind es Goodrich und Lease Plan. Was läuft da falsch?

Reiner Breuer: Ich warne davor, eine Situation zu dramatisieren, die in Wahrheit das Ergebnis einer normalen Fluktuation ist. UPS ist nicht weg und bleibt mit über 1000 Beschäftigten in Neuss. Auch Brata bleibt in Neuss-Weckhoven, erweitert womöglich an anderer Stelle. Jeder Fall ist individuell zu betrachten und den Goodrich-Wegzug werden wir nicht einfach nur hinnehmen. Lassen Sie uns auch über die großen Erfolge unserer Wirtschaftsförderung sprechen. Creditreform bleibt, da wir mit dem früheren Turmgrundstück an der Stresemannallee über das richtige Angebot verfügen. Dort wird eine städtebaulich interessante Eingangssituation entstehen. Und Haribo hat die Grundsatzentscheidung getroffen, dass ein neues Werk in Holzheim gebaut wird. Wir sind nicht untätig. Im Gegenteil! Wir sind erfolgreich!

Wenn Haribo seine Hand auf das komplette Kreitzer-Straße-Areal legt, dann bleibt für weitere An-oder Umsiedlung kein Quadratmeter über...

Breuer: Ja, das stimmt und die Nachfrage für den Standort Neuss ist unverändert groß. Die Fläche an der Kreitzer Straße hätten wir gleich viermal verkaufen können. Nun müssen wir sehen, welche Flächen Haribo/Maoam an der Jülicher Landstraße auf Dauer für andere Interessenten frei macht, wenn der Betrieb nach Holzheim wechselt.

Der Regionalplan wird bald Bestandskraft erhalten. Bringt er für Neuss Entspannung bei ausgewiesenen Gewerbegebieten?

Breuer: Wir erhalten zusätzliche Flächen. Das ist wichtig. Gut, dass an der Dieselstraße in Derikum neue Gewerbeansiedlung möglich wird. Ebenso am Silbersee, wo wir ja eine interkommunale Entwicklung gemeinsam mit der Stadt Dormagen anstreben. Das ist ein gutes Projekt und wird uns auf Dauer helfen, wenn die Erschließung über die Autobahnanschlussstelle Delrath gelingt.

Das neue Ikea-Möbelhaus ist nahe an die Neusser Stadtgrenze gerückt. Kann Neuss davon profitieren?

Breuer: Das Gebiet westlich der Autobahn, also rund um Ikea, schreit förmlich nach einer Entwicklung, die wir gemeinsam mit der Stadt Kaarst vorantreiben sollten. Wir lassen uns von einem Gutachter beraten. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Areal in der ersten Veränderung des Regionalplanes versuchen werden, eintragen zu lassen. Das gilt auch für ein weiteres Gewerbegebiet in Allerheiligen.