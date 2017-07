Rhein-Kreis. In wenigen Tagen sind die schönen Wochen für Klaus und seine Tochter leider schon vorbei. Der 33-jährige Kaarster war dann zwei Monate zu Hause, um sich ausschließlich um die Kleine zu kümmern. „Meine Frau hatte das erste Jahr Elternzeit genommen, und ich habe dann noch die beiden Monate drangehängt“, sagt Klaus (alle Väternamen geändert). Eltern stehen insgesamt 14 Monate zu, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen. Dafür muss ein Elternteil mindestens zwei Monate nehmen, so wie Klaus es gemacht hat. Am anderen Ende der Skala stehen maximal zwölf Monate für Vater oder Mutter.

Vater wurde zur richtigen Bezugsperson für die Tochter

Er habe sich zu diesem Schritt entschieden, um mit seinem Kind mal richtig viel und ungestört Zeit verbringen zu können, betont Klaus. Ob Frühstück im Garten oder der Besuch auf dem Spielplatz – Vater und Tochter haben gemeinsam viel Spaß. „Ich bin, wie vorher schon ihre Mutter, zu einer richtigen Bezugsperson für sie geworden“, sagt der stolze Papa zufrieden. Mit seinem Arbeitgeber hatte der Angestellte im öffentlichen Dienst wegen der Auszeit nach eigener Aussage keinerlei Probleme. Und finanziell stand das Paar sogar etwas besser da, als wenn er normal arbeiten gegangen wäre. Die Mutter ist inzwischen wieder halbtags tätig.

Mit seiner Elternzeit gehört der Vater aus Kaarst einer Minderheit an. Im Rhein-Kreis Neuss haben nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts nicht ganz 1000 Väter Elterngeld bezogen. Diese Zahl, die sich auf im Jahr 2014 geborene Kinder bezieht, nennt die IKK classic (die Krankenkassen sind unter anderem deshalb involviert, weil die Mitgliedschaft während des Elterngelds fortbesteht). „Damit haben 25,7 Prozent der Väter im Kreis eine Elternzeit genommen, während es im NRW-Durchschnitt 26,8 Prozent waren“, so Michael Lobscheid vom Versicherer. Heißt: Nur jeder vierte Vater im Rhein-Kreis Neuss nutzt diese Möglichkeit.

Sorge vor Nachteilen im Beruf

Woher kommt diese männliche Zurückhaltung? Liegt es am finanziellen Aspekt? „Nach unserer Einschätzung wird es daran liegen, dass es noch immer das Rollenbild des Vaters als finanzieller Versorger der Familie gibt“, erklärt Ralf Sibben, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein. Zudem nennt er die Sorge vor Nachteilen im Beruf, wenn Väter „temporär aussteigen“.