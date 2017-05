Seifenkistenrennen, Blaulichttag und Trödel für den guten Zweck

Kaarst. Am Wochenende kommt in der City und den Stadtteilen keine Langeweile auf. Es wird einiges geboten. Ein Fest rund um den Spargel gibt es am Samstag ab 10 Uhr auf dem Loosenhof, Alte Heerstraße 204. Beim ersten Blaulichttag präsentieren sich am Sonntag Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und Polizei auf dem Rathausvorplatz. Von 10 bis 16 Uhr gibt es viele Aktionen.

Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich am Sonntag der Büttgener Rathausplatz für einen Tag in eine automobile Festmeile: Bei „Kaarst Autal“ zeigen 20 Aussteller rund 100 Fahrzeuge und Dienstleistungen wie Limousinenservice, Fahrzeugpflege und Fahrzeugveredelung. Ab 13 Uhr öffnet der Büttgener Einzelhandel seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. In Holzbüttgen findet am Sonntag ab 12 Uhr auf dem Lindenplatz das traditionelle Seifenkistenrennen statt. Mitfahren können Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, ein eigener Fahrradhelm muss mitgebracht werden. Für Kunst-Interessierte gibt es ab 11 Uhr in der Pampusschule in Büttgen das „Offene Atelier“. Burkhard Siemsen, Mitglied der Künstlervereinigung Salix, gewährt Einblicke und gibt Anregungen.

Am frühen Morgen werden die jungen Leute der Aktion „Eine Gute Tat Kaarst“ ihren Stand auf dem Trödelmarkt bei Ikea aufbauen. Monatelang haben sie gespendeten Trödel von Dachböden und Kellern zusammengetragen. Nun werden Kleinmöbel und Porzellan, Spielzeug und Bücher für den guten Zweck verkauft. Den Erlös spendet die Clique der Initiative „Schmetterling“ aus Neuss. In der Lukaskirche gibt es ab 16.30 Uhr ein Konzert für Orgel und Trompete. Und im Rahmen des Kindertheaters „Fetziges für Kids“ führt am Sonntag ab 15 Uhr das Theater Mika & Rino das Stück „Der zerbrochene Zauberspiegel“ in der Städtischen Realschule, Halestraße 5, auf. Eintritt: 6,50 Euro. dagi