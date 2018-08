Die Internationale Schule am Rhein investiert weiter in den Ausbau.

Neuss. Die Internationale Schule am Konrad-Adenauer-Ring boomt. Erstmals überspringt sie mit dem Start ins neue Schuljahr die Schallmauer von 800 Schülern. Das bestätigte das Management am Wochenende. Für Peter Soliman, Eigentümer und Geschäftsführer der International School on the Rhine (ISR), eine Bestätigung seiner Arbeit. Er übernahm die ISR nach der Insolvenz 2014 mit 485 Schülern; seither ist er auf dem Weg die Schülerschaft zu verdoppeln. Tausend Schülern werden angestrebt.

Nach eigenen Angaben investiert die Schule weitere 1,2 Millionen Euro in den Ausbau. „Aufgrund der steigenden Schülerzahl und unserer hohen pädagogischen Ansprüche war die Investition selbstverständlich“, sagt Soliman, „wir wollen immer frühzeitig jede Möglichkeit nutzen, die Qualität der Ausbildung noch weiter zu verbessern.“ Er werde alles daran setzen, einen Investitionsstau zu vermeiden.

Die Infrastruktur muss immer mit den Schülerzahlen und den Anforderungen Schritt halten.“

Peter Solimann, ISR

Im Kindergarten entstehen vier Klassenräume und ein Gymnastikraum. Die Jüngsten werden auch vorrangig die 10 000 Quadratmeter große neue Spielfläche nutzen, die auf dem im laufenden Jahr erworbenen Nachbargrundstück entsteht, das in das Schulgelände integriert wurde. „Diese Maßnahmen sichern unseren Qualitätsanspruch und gewährleisten weiterhin Unterricht in möglichst kleinen Klassen“, so Soliman. Bereits im Vorjahr hatte die Schule mit einer Million Euro einen fast ebenso hohen Betrag in den Ausbau investiert. Soliman: „Die Infrastruktur muss immer mit den Schülerzahlen und den Anforderungen Schritt halten.“ Die ISR will die Investitionen in den nächsten Jahren fortsetzen. Bis 2021 wird die benachbarte Sportanlage modernisiert. lue-