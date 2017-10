Die Gestaltung sei verkehrsunsicher, sagt der Initiativkreis Nordstadt. Dezernent Christoph Hölters stellte weitere Pläne für die Furth vor.

Nordstadt. Zu seiner Mitgliederversammlung hat der Initiativkreis Nordstadt mit dem Beigeordneten Christoph Hölters einen Fachmann eingeladen, der über die Entwicklung in der Nordstadt aus Sicht des Amtes für Stadtplanung informierte.

Jostenbusch

Die Planung und Auslichtungsarbeiten für den öffentlichen Parkbereich sind terminiert, voraussichtlicher Baubeginn für den Ausbau der Grünfläche einschließlich des Kinderspielplatzes ist April/Mai 2018.

Kruchensbusch

Nach der Aufforstung mit artenreichem Baumbestand und der Anlage von Wiesenflächen sollen im kommenden Jahr die Wege renoviert werden.

Nordpark

Im Rahmen der Verknüpfung mit der Nordstadt läuft derzeit die zweite Stufe des grünplanerischen Entwicklungskonzeptes. Der Ausbau soll 2018/2019 abgeschlossen sein.

Bahnhofsumfeld

Ein Dortmunder Büro für die Stadt- und Raumentwicklung ist mit der Erstellung eines städtebaulichen Sanierungskonzeptes beauftragt, das auch die Industriebrache der ehemaligen Schraubenfabrik einschließt.

Die anschließende Diskussion entzündete sich an anderen Themen: So gab es Kritik am neuen Markt an der Venloer Straße. Die Gestaltung stelle ein Risiko für Verkehrsteilnehmer dar. Bemängelt wurde auch, dass die Kinder der Karl-Kreiner-Schule noch in Containern unterrichtet werden.

Weitere Themen waren die Verkehrssituation an Geulenstraße/Neusser Weyhe mit langen Warteschlangen, der Ruf nach einer Haltestelle der Regiobahn an der Morgensternsheide, zu wenig Tempo-Kontrollen in 30er-Zonen und die Belästigung durch zunehmenden Flugverkehr.

Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzender Jochen Goerdt und Schatzmeister Johannes Becker einstimmig bestätigt – und Ingrid Schäfer für ihren Einsatz gelobt. Schriftführer und Pressesprecher Heinrich Thiel gab das Doppelamt ab. Seine Aufgaben teilen sich nun Armin Löffler (57) als Schriftführer und Hans-Willi Arnold (63), der die Pressearbeit übernimmt.

Der Initiativkreis zieht für 2016 eine positive Bilanz: „Die vier Arbeitskreise haben gute Arbeit geleistet. Vor allem habe sich das Buch Nüss henger de Bahn II – Wege durch die Nordstadt 1 – ,Die Furth’ gut verkauft“, sagte Schäfer. Ein Band zwei sei im Gespräch. Das lange diskutierte Taubenhaus an der Bahnunterführung kommt; der Nikolausmarkt 2017 hat viele Anbieter gefunden.