Immer mehr Müll: Nordstädter fordern Stadt zum Handeln auf

Die vielen Schandflecken stören die Bewohner des Stadtteils.

Nordstadt. Die Litfaßsäule an der Ecke Am Katzenberg/Neusser Weyhe mausert sich zu einem Müll-Kunstwerk. Begeistert sind davon nicht alle Bewohner der Nordstadt. Ilse-Marie Harley zum Beispiel. Sie kann die Litfaßsäule und den Müll, der in der Neusser Nordstadt rumliegt, nicht mehr sehen. Deshalb greift sie selber auch mal zu Greifzange und Müllbeutel. Über den vielen Dreck ist sie empört. Sie informierte die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss (AWL), den Werbekreis Neuss-Nordstadt und die SVG Weissenberg. Keine Reaktion.

Stadt: An der Sportanlage ist die SVG Weissenberg zuständig

Bei der Stadt erklärt Pressesprecher Tobias Spange zur Litfaßsäule: „Die Verunreinigungen sind Folge der Regenfälle der vergangenen Woche. Durch den starken Regen hat sich der Kleber der Plakate gelöst. Dies betrifft nicht nur diese Litfaßsäule, sondern viele Werbeflächen im gesamten Stadtgebiet.“ Ilse-Marie Harley schüttelt bei dieser Aussage nur mit dem Kopf. „Der Zustand ist schon seit mehr als einem halben Jahr so.“ Die für die Litfaßsäule zuständige Firma ist nach Angaben von Spange zwar schon informiert worden. Doch passiert ist bislang nichts – die Situation vor Ort ist unverändert. „Die Nordstadt ist wirklich kein sauberer Stadtteil“, stellt Harley fest. „Allein aus den Büschen rund um den Further Kirmesplatz habe ich schon viele Altbiergläser und Flaschen herausgeholt.“ Auch der Zustand in den Straßen Am Katzenberg und Neusser Weyhe, die beide an die Sportanlage grenzen, ist nach Angaben von Harley schlecht. „Da, wo die Wohnbebauung aufhört, fühlt sich keiner mehr zuständig. Der Müll bleibt einfach liegen. Eigentlich ist das Aufgabe der Stadt, den zu entsorgen“, sagt die 64-Jährige.

Anfang nächsten Jahres soll ein Dreck-weg-Tag stattfinden

Stadtsprecher Peter Fischer erklärt: „Verschiedene Ämter sind für bestimmte Bereiche an der Sportanlage zuständig. Unter anderem auch das Sportamt. Wenn sie informiert werden, kümmern sie sich auch um die Entsorgung des Mülls.“ Immer mal wieder erhalte die Stadt Anrufe von Bürgern, die auf den Dreck in diesem Teil der Nordstadt hinweisen. An dieser Stelle schmissen einige Leute ihren Grünschnitt weg oder auch ihren Hausmüll. „Es ist eine von den Ecken, in der regelmäßig Müll herumliegt“, so Fischer. Da die Sportanlage aber in Trägerschaft des Sportvereins ist, sei auch die SVG Weissenberg für bestimmte Bereiche zuständig.

Der Werbekreis Neuss-Nordstadt hat in der Vergangenheit zwei Dreck-weg-Tage organisiert. Anfang des nächsten Jahres will er nach Angaben des Vorsitzenden Ralph Dymek wieder einen veranstalten. „Ich bin mit dabei“, sagt Ilse Marie-Harley.