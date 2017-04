Ihr Ziel ist die Gleichberechtigung

Sigrid Hecker ist neue Gleichstellungsbeauftragte. Davor war die 52-Jährige als Pressesprecherin der Stadt tätig.

Kaarst. In Sichtweite zum alten Büro, nur eine Etage tiefer, liegt ihre neue Wirkungsstätte. Doch auch wenn räumlich nur ein Stockwerk dazwischen liegt, so erwartet sie hier eine ganz andere berufliche Aufgabe. Denn Sigrid Hecker, bisher Pressesprecherin der Stadt Kaarst, hat zu Beginn des Monats die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten der Verwaltung übernommen. Sie ist damit Nachfolgerin von Herta Peters, die Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand ging. Sigrid Hecker freut sich auf ihre neuen Aufgaben, gibt aber auch zu: „Als Pressesprecherin war ich immer am Puls des Geschehens. Das wird mir wahrscheinlich etwas fehlen.“

Sigrid Hecker, Gleichstellungsbeauftragte

Doch die 52-Jährige hat sich bewusst für die berufliche Umorientierung entschieden. „Ich habe immer neue Herausforderungen gesucht und nach zehn Jahren in der Pressearbeit war es wieder Zeit für etwas Neues“, so Hecker. Die beruflichen Veränderungen fanden aber alle in ein und demselben Hause statt. Denn die gebürtige Neusserin hatte nach ihrem Abitur am Nelly-Sachs-Gymnasium 1984 ihre Ausbildung bei der Stadt Kaarst zur Diplom-Verwaltungswirtin absolviert. Nach den drei Jahren arbeitete sie zunächst in der Bauverwaltung, war für die Wohnungsbauförderung zuständig. „Zur Zeit des Balkankriegs mussten wir erste Turnhallen mit Flüchtlingen belegen“, erinnert sie sich. Später kam die Bewirtschaftung der Wohnheime in Modulbauweise hinzu. Parallelen zu ihrer späteren Tätigkeit als Pressesprecherin – denn 2015 und 2016 veröffentlichte sie zahlreiche Pressemeldungen zu eben diesem wieder aktuell gewordenen Thema.

Anschließend wechselte Hecker in den Sozialbereich. Dort war sie für die Unterhaltsheranziehung verantwortlich. Hinter dem sperrigen Begriff verbergen sich so manche Schicksale – wenn Ehepartner, Verwandte oder aber auch Kinder nicht für ihre Familie oder pflegebedürftigen Eltern zahlen wollen oder können, aber müssen.

Als 2007 die Stelle des Pressesprechers intern ausgeschrieben wurde, bewarb sich Hecker als Nachfolgerin von Klaus Stevens, der hausintern zum städtischen Kulturmanager wurde und kürzlich in Ruhestand ging. Eine journalistische Ausbildung hatte Hecker zwar nicht, „aber ich habe immer gerne geschrieben und viel fotografiert“. Für ihren neuen Posten als Gleichstellungsbeauftragte bringt sie eine wesentliche Voraussetzung mit: Vernetzung. Das kommt auch ihrem zweiten Aufgabengebiet, der Betreuung des bürgerschaftlichen Engagements – also allen Themen rund ums Ehrenamt – zugute. Hecker kennt die städtische Verwaltung seit mittlerweile 33 Jahren. „Und als Gleichstellungsbeauftragte sollte man gut informiert sein, vor allem im internen Bereich“, so Hecker. Künftig wird sie das Frauen-Profinetzwerk gemeinsam mit ihrer Kollegin aus Korschenbroich organisieren.

Hecker ist aber auch wichtig: „Als Gleichstellungsbeauftragte bin ich nicht nur für die Belange der Frauen da, wie manche oft denken. Sondern ich bin auch für Männer zuständig.“ Denn auch für Kollegen könne das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutsam sein. Ihre Vorgängerin Herta Peters hatte anlässlich ihres Abschieds öffentlich bekundet, dass sie sich „so manches Mal eine blutige Nase geholt“ habe. Sigrid Hecker schreckt das nicht. „Ich sehe mich kämpferisch und habe keinerlei Berührungsängste.“