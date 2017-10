Die Stadt muss ihren Haushalt konsolidieren. Die Verwaltung hat dazu Vorschläge unterbreitet. Unter anderem soll das Abholen von Fundsachen künftig fünf Euro kosten und Politessen sollen auch nachts und sonntags Knöllchen verteilen.

Neuss. Es gibt keine Schonzeit mehr: Politessen, die bislang zwischen 20.30 Uhr abends und 7 Uhr morgens aus dem Straßenbild verschwunden waren und samstags ab 14 Uhr Wochenende hatten, sollen künftig auch nachts, am Samstagnachmittag sowie an Sonn- und Feiertagen auf Streife gehen. Und das auch in den Ortsteilen. Das treibe laut Verwaltung zwar die Personalkosten um 140 000 Euro in die Höhe, doch bleibe unter dem Strich trotzdem ein Plus von 20 000 Euro jährlich – und ein gesteigertes Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, wie die Stadt hinzufügt.

Die Idee, Falschparkern stärker nachzustellen, gehört zu den 170 Vorschlägen, die die Verwaltung dem Rat zur Konsolidierung des Etats unterbreitet hat. Der Vorschlag ist dabei einer von denen, die den Arbeitskreis „Konsolidierung“ passiert haben und weiterverfolgt werden.

Konsolidierung heißt dabei auch: Einnahmen erhöhen. Dazu wird an der Gebührenschraube gedreht.

Kindergärten

Das einst ausgegebene Ziel einer kostenfreien Kinderbetreuung gerät aus dem Blick. Das Wie bleibt offen, das Ziel ist klar: 1,35 Millionen Euro sollen über die Elternbeiträge mehr eingenommen werden, dazu 100 000 Euro für Kinder, die von Tageseltern betreut werden. Damit reagiert die Verwaltung offenbar auf die Kosten-Entwicklung bei der Kindertagesbetreuung, die nach Angaben von Kämmerer Frank Gensler 2018 um sechs auf 63,7 Millionen Euro steigt.

Hundesteuer

Der beste Freund des Menschen bleibt ein Goldesel für die Verwaltung. Die Gebühr für das Halten eines Vierbeiners möchte die Stadt beim ersten Hund um elf auf 90 Euro erhöhen, für den zweiten um 20 auf 114 Euro und für jeden weiteren um 43 auf 151 Euro. Insgesamt bringt das nach Berechnungen der Kämmerei 107 000 Euro mehr ein.

Parkausweise

Die Verwarngelder für Falschparker wurden gerade erst erhöht, jetzt wird auch der Bewohnerparkausweis deutlich teurer. Statt 30 sollen Inhaber für das Recht, in der City parken zu dürfen, 50 Euro pro Jahr zahlen. Bei 3000 Ausweisen bringt das 60 000 Euro ein. Auch der Handwerkerparkausweis verteuert sich von 100 auf 175 Euro jährlich – gilt dann aber in ganz NRW. Mehreinnahmen: 4500 Euro per anno.

Fundsachen

Wer im Fundbüro etwas abholt, soll bald fünf Euro pro Fundsache bezahlen. Bislang ist dies kostenlos.

Standesamt

Geburt, Heirat, Sterbefall: Alles wird beurkundet – gegen Gebühr. Diese sollen jeweils um 50 Prozent erhöht werden, was der Stadt 23 500 Euro zusätzlich einbringen würde. Teurer wird es auch, wenn man künftig außerhalb der „Schalterstunden“ oder fernab des Rathauses heiraten möchte. Zarte 1500 Euro plus erhofft sich die Stadt dadurch, hält aber Ertragssteigerungen beim „Mobilen Standesamt“ für möglich und will für externe Trauungen Werbung machen.