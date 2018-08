Die Wasserqualität hat sich verbessert. Gesundheitsgefahr besteht nicht mehr.

Nordstadt. Die Stadt hat das Verbot für Hunde, Wasser aus dem Jröne Meerke zu trinken, aufgehoben. Es war ausgesprochen worden, nachdem sich die Wasserqualität in Folge eines Defekts an der Ultraschallanlage im Weiher, die zur Begrenzung der Algenentwicklung dient, verschlechtert hatte. Die Sichttiefe des Wassers hatte sich daraufhin deutlich verringert. Dies ist laut Verwaltung ein Indiz für eine erhöhte Algenkonzentration.

Während Anfang Juni das Wasser noch sehr klar war und Sichttiefen von bis zu fünf Meter gemessen wurden, verringerte sich dieser Wert nach dem Ausfall der Ultraschallanlage sowie aufgrund des heißen Sommerwetters auf nur noch 30 Zentimeter. Im Uferbereich des Weihers bildeten sich Algenteppiche. Sofortmessungen ergaben hohe Konzentrationen an Blaualgen (Cyanobakterien), die teilweise giftige Substanzen im Wasser freisetzen können. Am 6. Juli wurde daher das Verbot für Hunde, aus dem Weiher zu trinken, ausgesprochen. Dabei handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme der Stadt, um mögliche Erkrankungen der Tiere zu vermeiden. Hundehalter wurden unter anderem durch Aushänge am Gewässer darauf hingewiesen.

Im Uferbereich des Weihers bildeten sich Algenteppiche

Im Juli erfolgten die Reparatur und die Wiederinbetriebnahme der Ultraschallanlage. Seitdem hat sich der Zustand des Wassers laut Mitteilung der Stadt verbessert. Trotz der warmen Temperaturen bildete sich der Algenteppich zurück, auch das Wasser wurde wieder deutlich klarer. Inzwischen seien wieder Sichttiefen von ein bis zwei Meter festzustellen. Dies belege einen deutlichen Rückgang der Algenkonzentration im Gewässer. Aus diesem Grund wurde das Trinkverbot für Hunde nun wieder aufgehoben. Der Defekt der Ultraschallanlage ist laut Stadt vermutlich durch einen Blitzschlag aufgetreten.

Für Ärger sorgt aber weiter der Zustand des stillgelegten Wasserspielplatzes. Der Landrat hatte die Schließung wegen Verunreinigungen des Wassers durch Gänsekot angeordnet. Denn Kinder könnten durch Mund oder Nase Krankheitserreger aufnehmen. Das Problem für die Stadt: Sie müsste dafür sorgen, dass die Gänse keinen Zugang mehr zum Wasserspielplatz sowie zum Wasser selbst haben. Das sei aber weder baulich noch personell möglich. Die CDU setzt Hoffnung in das neue Landesjagdgesetz – und dass die Schneegänse wieder bejagt werden dürfen. Red