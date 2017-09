Hockey-Zweitligist unterliegt Heimfeld. Zuvor gab es ein 7:4 gegen Klipper THC.

Neuss. Sieg und Niederlage für den HTC Schwarz-Weiß Neuss: Der Hockey-Bundesligist gewann am Wochenende zunächst mit 7:4 (3:1) gegen den Klipper THC Hamburg, verlor dann aber mit 2:3 (0:2) gegen TG Heimfeld. „Ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit ist manchmal gar nicht schlecht“, kommentierte Teammanager Stephan Busse die erste Saisonniederlage im dritten Spiel.

In drei der vier Viertel gegen Heimfeld schien Neuss nur körperlich anwesend. Die Gäste kontrollierten die Partie und lagen nach Treffern von Darwin Jung (9./Ecke) und Maximilian Bonz (26.) verdient in Führung. Doch im Anschluss an zwei Ecken gelang Schwarz-Weiß der Ausgleich: Cedric Heimbach (48.) und Ivo Otto (52.) Leonard Schöning erzielte in Unterzahl aber das Siegtor für die TG (54.). Im Anschluss gingen noch drei Neusser Strafecken gründlich daneben.

Gegen Klipper lagen die Neusser mit 3:0, 4:1 und 5:2 vorne, mussten im letzten Viertel aber noch mal bangen. Die Gäste kamen auf 4:5 (54. Minute) heran und spielten in Überzahl. Philipp Weide machte mit zwei Toren (56./Ecke, 58.) aber alles klar. Die anderen Neusser Treffer erzielten Abbas Haider (zweimal nach einer Strafecke), Ivo Otto, Steven Dühr und Max Hubert. „Wir haben einfach viel zu viele Fehler gemacht – und unsere Torchancen nicht genutzt“, befand HTC-Abwehrchef Christoph Martial. sit