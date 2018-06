Der Bezirksligist aus Neuss setzte sich nach dem 5:1-Sieg im Hinspiel auch im Rückspiel gegen den TSV Eller mit 3:1 durch.

Neuss. Als Schiedsrichter Tim Pelzer um 17.45 Uhr zum Schlusspfiff ansetzte, waren die Spieler und Zuschauer der Holzheimer SG längst in Feierlaune. Der Aufstieg in die Fußball-Landesliga war schließlich längst perfekt. „Ein unglaublich gutes Gefühl. Ich bin gerade richtig stolz“, sagte der mit Bier geduschte Trainer Guido van Schewick kurz nach dem Abpfiff. Nach dem 5:1-Sieg im Hinspiel hat seine HSG auch das Relegationsrückspiel gegen den TSV Eller 04 mit 3:1 (0:1) gewonnen und damit eine herausragende Saison gekrönt.

Den Großteil der Arbeit erledigten die Holzheimer freilich schon am Donnerstag in Eller – das übrigens ohne drei Stammspieler und Trainer Dirk Schmidt, die sich allesamt im Mallorca-Urlaub befanden, auskommen musste. Doch auch am Sonntag bewiesen die Holzheimer wieder, dass vor allem ihre Offensivabteilung in diesem Jahr einfach nicht zu stoppen war.

In der ersten Halbzeit machte Eller der HSG das Leben noch schwer

Als Eller in der zweiten Halbzeit Luft und Glaube ausgingen, schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Yannick Joosten stellte nach einer schönen Kombination auf 1:1 (75.) und war kurz darauf wieder auf und davon, als er von Oliver Wirz umgetreten wurde – völlig unstrittig gab das die Rote Karte für den TSV-Verteidiger. In der Folge fielen die Gäste auseinander, Simon Kozany legte Maurice Girke das 2:1 auf (86.) und traf selbst zum Endstand (90.).

So eindeutig war das Spiel über weite Strecken allerdings nicht. „Eller hat noch einmal alles versucht und es uns schwer gemacht“, fand van Schewick. Nach einem sauberen Angriff gingen die Gäste durch Rashit Asllani verdient in Front (24.) und hatten weitere Treffer auf dem Fuß. Nico Stracke und Eremias Ghebremedhin scheiterten aber an einem glänzend reagierenden Torwart Kevin Zur, ehe Fabio Dittrich kurz vor dem Pausenpfiff für Holzheim nach einem Eckstoß auf der Linie rettete.

Hätte Eller zwei dieser drei klaren Chancen genutzt, wäre die zweite Halbzeit spannend geworden. So spielte die HSG die Partie dann souverän zu Ende und steigt „hochverdient“ auf, wie nicht nur Trainer van Schewick fand. Acht Tore gelangen seiner Elf immerhin in den zwei Spielen gegen die drittbeste Abwehr aller 106 Bezirksligisten des Niederrheins.

„Wir hatten uns vor der Saison vorgenommen, oben mitzuspielen. Aber dass wir so durch die Liga marschieren, ist überragend. Wir mussten als Zweiter in die Relegation und haben hier gezeigt, dass wir in die Landesliga gehören“, sagte van Schewick: „Das wird eine andere Herausforderung.“