Der Fußball-Landesligist spielte 1:1. Auch dem VfL Jüchen-Garzweiler gelang der erste Punktgewinn der Saison.

Rhein-Kreis. Nach zwei desolaten Auftritten beim 1:4 in Solingen und 1:6 gegen Kapellen war für die Holzheimer SG bereits das Schlimmste zu befürchten. Mit dem 1:1 (1:0) beim MSV Düsseldorf hat die HSG am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga aber nun bewiesen, dass sie mithalten kann. „Das tut gut und ist für den Kopf extrem wichtig“, sagte Trainer Guido van Schewick nach dem ersten Punktgewinn der Saison.

Dabei kamen er und seine verletzungsgeplagten Schützlinge erneut nicht schadlos durch den Sonntag. „Wir mussten mal wieder drei Nackenschläge hinnehmen“, sagte der Coach, dem kurzfristig Kapitän Pascal Schneider ausfiel. In der Halbzeitpause ging es für Maurice Girke verletzungsbedingt nicht weiter und als schließlich auch Max Fells vom Feld musste, hatte die HSG schon dreimal gewechselt.

In Unterzahl wäre in der Nachspielzeit sogar fast noch das Siegtor geglückt, als mehrere Holzheimer den Ball im Anschluss an eine Ecke aus kürzester Distanz nicht im Tor unterbringen konnten. Ein 2:1 wäre für van Schewick nicht unverdient gewesen: „Wir haben absolut dagegen gehalten und hatten viele gute Chancen. In der zweiten Hälfte hatte der MSV ein bisschen mehr vom Spiel, deswegen sind wir mit dem 1:1 zufrieden.“ Holzheims Oliver Esser hatte kurz vor der Pause für die Führung gesorgt, als er nach einer Hereingabe von Marcus Buchen abstaubte. Michael Kijach glich für die Hausherren aus (65.).

Am Mittwoch (20 Uhr) ist Holzheim nun beim FC Remscheid zu Gast. Pascal Schneider und Fabio Dittrich könnten ins Aufgebot zurückkehren. „Aber auch mit den beiden wird es alles andere als leicht“, sagt van Schewick.

Der SC Kapellen und der TSV Meerbusch II feierten Siege

Auch die Pleitenserie des VfL Jüchen-Garzweiler ist vorbei. Nach zuvor drei Niederlagen in Pokal und Liga konnte Trainer Michele Fasanelli allerdings auch mit dem 1:1 (0:1) beim Aufsteiger VfB Solingen nicht wirklich zufrieden sein. „Der Punkt ist sehr verdient. Aber wenn wir unsere sechs hundertprozentigen Chancen nutzen, dann gewinnen wir das Spiel“, sagte er. Solingen war durch Vincenzo Lorefice in Führung gegangen (16.), Jochen Schumacher erzielte nach einer Ecke den Ausgleich (53.). Jüchen hat unter der Woche spielfrei und empfängt am Freitag (19.30 Uhr) den SC Kapellen. Der ist auch am Mittwoch (19 Uhr) bei DJK St. Tönis im Einsatz. Am vergangenen Wochenende gewann der SCK mit 3:0 (2:0) gegen den VfR Fischeln.

Der TSV Meerbusch II setzte sich beim ASV Süchteln mit 4:1 (1:1) durch und holte damit den ersten Saisonsieg. Am Mittwoch (20 Uhr) empfängt das Team die VSF Amern. pas-