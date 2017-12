Offiziell haben sich seit dem 1. Juli 78 Frauen beim Rhein-Kreis angemeldet.

Rhein-Kreis. Nach aktuellem Stand arbeiten 78 Prostituierte im Rhein-Kreis Neuss. So viele haben sich zumindest bislang bei der Kreisverwaltung offiziell angemeldet. Das können sie wegen des neuen Prostituiertenschutzgesetzes seit dem 1. Juli tun. Zum 1. Januar 2018 wird aus können jedoch müssen. Denn ab dann besteht für Kommunen die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, sollten Beschäftigte ihren sogenannten Prostituiertenausweis während der Arbeit nicht bei sich tragen.

Doch die Zahl 78 trügt. So geht Michael Dörr, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes, davon aus, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist. „Auf jede bei uns angemeldete Prostituierte kommen wahrscheinlich fünf bis zehn nicht angemeldete. Die wirkliche Zahl weiß niemand“, sagt der 63-Jährige.

Bei der Kreisverwaltung wurde eine Beratungsstelle eingerichtet

Das Verfahren besteht aus zwei Säulen: Zwar melden sich die Prostituierten beim Kreisordnungsamt an und bekommen dort die notwendigen Bescheinigungen, zuvor erhalten sie jedoch eine gesetzlich vorgeschriebene Beratung beim Gesundheitsamt. In der Kreisverwaltung wurde eigens eine Teilzeit-Stelle dafür eingerichtet. Die speziell geschulte Sozialpädagogin Magdalena Just bespricht gesetzlich vorgeschriebene Themenbereiche wie Verhütung, Infektionsgefahren, aber auch Drogenabhängigkeit und wirtschaftliche Aspekte. In besonderen Fällen kann die Kreisverwaltung aber auf einen großen Fundus an Beratungsstellen zurückgreifen und die Frauen, die teilweise traumatische Erlebnisse zu verkraften haben, dorthin verweisen. Ein großes Problem ist laut Dörr aber die Sprache. „Die Hälfte der Frauen spricht nicht fließend Deutsch“, sagt er. Darum kann Magdalena Just online auf Dolmetscher jeglicher Landessprachen zurückgreifen. Bei den unter 21-Jährigen muss nach einem halben Jahr eine Nachberatung stattfinden, bei den älteren nach einem Jahr.

Auch die genaue Zahl der Bordelle im Rhein-Kreis ist ungewiss

„Es ist uns ein großes Anliegen, Frauen und Männern im Prostitutionsgewerbe die Möglichkeit zu bieten, den verbesserten Gesundheitsschutz, den verbesserten Schutz vor Gewalt, die verbesserten Optionen für die sexuelle Selbstbestimmung und die Durchsetzung der eigenen Rechte wahrzunehmen“, sagt der zuständige Dezernent Karsten Mankowsky.

Obwohl die gesundheitliche Beratung obligat für Prostituierte ist, legt die Beraterin großen Wert auf eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre, in denen sich die Prostituierten sicher und geborgen fühlen. „Nur so ist es möglich, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Probleme oder eventuelle Notlagen zu erkennen und anzusprechen“, erklärt Magdalena Just. Zum Schutz der Privatsphäre könne die Anmeldung auch unter einem Alias-Namen geführt werden.

Kontrollorgan für die neue Regelung ist das Ordnungsamt des Kreises. Die Polizei kümmere sich lediglich um Straftaten, wie Polizeisprecherin Diane Drawe auf Nachfrage mitteilte. Doch wie viele Bordelle gibt es eigentlich im Rhein-Kreis Neuss? Nach Angaben des Statistischen Landesamtes IT.NRW ist die genaue Zahl schwer zu ermitteln. So erlaube das Unternehmensregister nur Auswertungen nach einer sogenannten Wirtschaftszweigssystematik. Dabei können lediglich Daten zum Wirtschaftszweig „Erbringung von sonstigen Dienstleistungen“ ermittelt werden – zu dem zählen aber unter anderem auch Tattoostudios.