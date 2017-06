Die dritte Auflage des Grevenbroicher City-Laufes wurde von einer Tragödie überschattet. Ein Teilnehmer kam ums Leben.

Grevenbroich. Ein Teilnehmer des Grevenbroicher City-Laufs, der am vergangenen Freitagabend auf der Fünf-Kilometer-Strecke zu Fall kam und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, ist verstorben. Das teilte die Polizei gestern auf Anfrage mit.

Der Mann hatte am Lauf „Flotter Fünfer“ teilgenommen. Es soll sich bei dem Hobby-Sportler um einen Bewohner der Einrichtung „Lebenshilfe“ gehandelt haben. Er war wohl in Begleitung gestartet. Augenzeugen berichteten, wie er plötzlich strauchelte, zu Boden ging, sich wieder aufrichtete, nochmals fiel und dann liegen blieb. Als Ursache für den Sturz wird über einen epileptischen Anfall oder eine den sommerlichen Temperaturen geschuldete Kreislaufschwäche spekuliert. Die Veranstaltung wurde im Anschluss an den Vorfall für 25 Minuten unterbrochen.

Die diensthabenden Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz waren nach Angaben des Veranstalters ebenso wie eine Ärztin sofort zur Stelle. Parallel zu diesen Sofortmaßnahmen ging bei der Leitstelle für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz exakt um 19.47 Uhr ein Notruf mit Bitte um Unterstützung ein. Der Rettungswagen erreichte vier Minuten nach der Alarmierung den Einsatzort, wie Hans-Joachim Klein von der Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilte. Zusätzlich wurden ein Notarztfahrzeug und ein Rettungshubschrauber alarmiert. Der Patient musste nach Angaben der Polizei reanimiert werden, die Wiederbelebung sei erfolgreich verlaufen, heißt es. Anschließend sei der Mann mit dem Hubschrauber in die Universitätsklinik der Landeshauptstadt Düsseldorf geflogen worden.

Epileptischer Anfall oder Kreislaufschwäche als Ursache

Die Nachricht vom Tod des Läufers – nähere Angaben zur Person wurden gestern nicht gemacht – erschüttert die City-Lauf-Veranstalter. „Unfassbar“, sagt Mitorganisator Willy Helfenstein, der von einem „dramatischen Ereignis“ am Rande einer fröhlichen Veranstaltung sprach. An der dritten Auflage des Grevenbroicher City-Lauf hatten am vergangenen Freitag rund 2200 Sportler teilgenommen. Die Veranstaltung zog viele Besucher in die Innenstadt.