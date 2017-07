"Anfangsverdacht auf eine Straftat": In Grevenbroich sorgen von Zeugen geschilderte Vorfälle in einem Flüchtlingsheim für einen Skandal. Der Hausmeister soll regelmäßig den Hitlergruß gezeigt haben.

Grevenbroich. Im Fall des Hausmeister-Skandals im Flüchtlingsheim an der Erckensstraße ermittelt der Staatsschutz Düsseldorf. „Es besteht ein Anfangsverdacht auf eine Straftat“, sagte ein Sprecher. „Deshalb werden wir tätig.“ In einem ersten Schritt werde die Behörde nun in Kontakt mit der Stadtverwaltung treten, um sich den Sachverhalt schildern zu lassen.

Verwaltung hat den Mitarbeiter freigestellt

Dabei wird es auch um Videomaterial gehen, das einer Kölner Boulevardzeitung zugespielt wurde. Der offenbar mit einem Smartphone aufgenommene, nur wenige Sekunden lange Film zeigt den Hausmeister, wie er in seinem Büro den rechten Arm hebt. „Uns interessiert, woher diese Aufnahmen stammen, wer sie wann und wo gemacht hat“, sagt der Staatsschutz-Sprecher. Der Grevenbroicher Sozialdezernent Claus Ropertz hat die Zeitung darum gebeten, das Video der Stadt zur Verfügung zu stellen. Vermutet wird, dass der Clip schon etwas älter ist und in den Wintermonaten, wahrscheinlich im Januar entstand – darauf deutet auch die Kleidung des in der vergangenen Woche freigestellten Stadtbediensteten hin. Er trägt einen Pullover.

Wie berichtet, hat die Verwaltung am Freitag den langjährigen Mitarbeiter freigestellt. Seit einem halben Jahr war er in dem zur Unterkunft umgebauten ehemaligen Finanzamt tätig. Ihm wird vorgeworfen, den Dienst morgens mit dem „Hitlergruß“ begonnen zu haben. Dabei soll der Angestellte vor einer kleinen Karnevals-Puppe salutiert haben – auch deren rechter Arm war nach oben gestreckt.

In der vergangenen Woche seien Rathaus-interne Hinweise auf das fragwürdige Verhalten des Mitarbeiters bei ihm eingegangen, berichtet Dezernent und Personalchef Claus Ropertz: „Das hat Anlass für Nachforschungen gegeben.“ Mehrere Zeugen, „die mutmaßlich zur Aufklärung beitragen konnten“, und auch der Hausmeister selbst seien von ihm gehört worden. „Danach wurden sofort Konsequenzen gezogen“, sagt Ropertz. Über mögliche weitergehende Schritte will der Verwaltungsvorstand beraten. Gestern war noch nicht entschieden, ob die Stadt einen Strafantrag stellen wird.

Politiker fordern lückenlose Aufklärung

Der Nazi-Gruß im Flüchtlingsheim beschäftigte auch die Grevenbroicher Kommunalpolitiker. „Ein ungeheuerlicher Vorgang“, kommentiere Horst Gerbrand, Vorsitzender der SPD-Fraktion: „Es darf nicht sein, dass Menschen, die unseres besonderen Schutzes bedürfen, mit rechtsradikalen Elementen konfrontiert werden.“ Dass die Stadt rasch gehandelt und den Mitarbeiter freigestellt habe, sei nur konsequent gewesen.