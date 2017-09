Zons. Beim Kinderfest der Stadtverwaltung morgen, 16. September, ab 14 Uhr auf der Freilichtbühne Zons wird es auch eine Hilfsaktion für den schwerkranken Bennett geben. Die Kinder aus der Kita „Villa Bunte Wolke“ in Delrath, die auch Bennet besucht, haben für den Vierjährigen Papierherzen gebastelt. Gegen eine Spende kann jeder Besucher ein Herz erwerben und damit die Suche nach einem geeigneten Knochenmarkspender für Bennett unterstützen. „Gemeinsam mit den Kindern und Erwachsenen wollen wir auf einer Leinwand außerdem ein Bild malen, das am Ende versteigert wird“, kündigt Kita-Leiterin Ulrike Schiefer an. Das Kinderfest steht unter dem Motto „Ein Tag wie im Märchen“. Hauptattraktion ist eine eintrittsfreie Vorstellung der Freilichtbühnen-Spielschar: Sie führt zum Ausklang ab 17 Uhr das Märchen „Aschenputtel“ auf. Außerdem sind zahlreiche weitere Aktionen und Angebote geplant. Kinder bis 14 Jahren haben morgen freie Fahrt in den Bussen nach Zons.