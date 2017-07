In Grevenbroich gibt es viele Angebote, bei denen der Nachwuchs Spaß haben kann.

Grevenbroich. Zum ersten Mal hat die Stadt in diesem Jahr einen Ferienflyer herausgegeben. Darin werden pfiffige Angebote zur Freizeitgestaltung des Nachwuchses vorstellt. Von Tagesbetreuungen, über Freizeiten bis hin zu mehrtägigen Camps erstreckt sich das Portfolio.

Abenteuerland Österreich

Als beliebter Veranstalter für jegliche Ferienfreizeiten bietet das Jugendferienwerk einen „Abenteuerurlaub“ im österreichischen Ötztal für junge Leute ab 14 Jahren an. Auf dem Programm vom 29. Juli bis 6. August stehen Rafting, Klettern, Mountainbiking und gemütliche Lagerfeuer. Maximal 25 Teilnehmer, 430 Euro, Anmeldung im Netz via www.jugendferienwerk-gv.de

Mit Hering und Plane in der Natur

Das „Zeltlager“ im Tiefenbach Tal in der Eifel richtet sich an Acht- bis 13- Jährige, und findet vom 15. bis zum 20. Juli statt. Geplant sind Aktionen wie Klettern, Orientierungslauf, Bogenschießen und romantische Lagerfeuer. Maximal 45 Teilnehmer, 120 Euro pro Kind, Geschwisterkind 100 Euro. Infos im Jugendcafé Bamm, Hochneukirch, Telefon 02164/7036240.

Kreativität am Bauspielplatz

Neben Camps gibt es außerdem eine vielseitige Auswahl an täglichen Betreuungsangeboten. Im Schmödelpark findet zum ersten Mal der vom Jugendcafé Bamm organisierte „Bauspielplatz“, 31. Juli bis 4. August, für Sechs- bis 14-jährige statt. Mehr Infos zu bauliche Aktivitäten mit Hammer und Säge und der Verpflegung per Telefon 02164/7036240 oder E-Mail an bamm@hochdrei.de.

Rundum-Sorglospaket

Das JRK Jugendrotkreuz und der GS Welchenberg veranstalten außerdem die „Ferienbetreuung“. Diese findet in den letzten drei Ferienwochen, 7. bis 25. August, von 7.30 bis 16 Uhr für Kinder von sechs bis zehn Jahren in der Grundschule Welchenberg statt. Neben gemeinsamen Spielen stehen Erste Hilfe-Maßnahmen im Mittelpunkt. Mehr Infos per E-Mail an usi.gerhard@freenet.de oder gina.penz@jrk-ovgv.de.

Ferienwochen

Die „Ferienwochen“ von der katholischen Kirchengemeinde St. Clemens spricht Sechs- bis Zwölfjährige an. Diese finden vom 17. bis 21. Juli und vom 24. bis 28. Juli statt. Das Motto lautet dabei „Spiel mit Wasser und Luft sowie Erde und Feuer“. Darüber hinaus werden kulturelle Aktivitäten mit Museums- und Kinobesuchen angeboten. Infos per E-Mail an meisaza@web.de, Telefon 02182/823096.

Mit Micky & Co. durch den Sommer

Die GOT in der Südstadt bietet vom 17. Juli bis 4. August „Mit Micky & Co. durch den Sommer“ an. Geplant ist ein vielseitiges Sport-, Musik und Kreativprogramm für Sechs- bis Zwölfjährige. Infos via www.got-grevenbroich.de.