Um 12 Uhr geht es los. Am Abend tritt die Band Cat Ballou auf. Morgen geht die Feier weiter.

Grevenbroich. Morgens um 7 Uhr rollten gestern die ersten Lkw an, um 70 Kubikmeter feinkörnigen Sand über den Rathausvorplatz zu kippen. Dieser ist eine der „Zutaten“ für den „Playa Grevenbroich“. Hinzu kommen 80 Liegestühle, frisch gemixte Cocktails, ein abwechslungsreiches Bühnen- und Rahmenprogramm sowie hoffentlich sommerliches Wetter.

„Dieses Programm kostenfrei und mitten in der Stadt, das gab es noch nie“, macht Veranstalter Marc Pesch Reklame für die große Sause heute und morgen. Im Auftrag des Bürgermeisters realisieren er und Dustin Thissen das urbane Strandfeeling, das an beiden Tagen um 12 Uhr beginnt und zu dem unter anderem zwei Beachsoccer-Turniere gehören: Heute der Wettbewerb für Kinder, morgen das Turnier für Erwachsene.

Am besten bleibt es trocken: Überdachte Zelte gibt es keine

„Richtig interessant“ wird es an beiden Veranstaltungstagen abends. Erwartet wird dafür heute Cat Ballou – ein Quartett, das sich auf Kölsch-Rock spezialisiert hat und als Garant für Stimmung gilt. Morgen Abend sind die Weichen in Richtung 90er-Jahre-Fete gestellt. Im Mittelpunkt steht dann der Auftritt von Mr. President. Der berühmteste Hit dieser Formation war in besagten 90er-Jahren „Coco Jambo“, ein Song, der sich leicht mitsingen lässt und betanzbar ist.

Ursprünglich war auch ein 100 Quadratmeter großes Freibad geplant. Die Verträge dazu waren geschlossen, dann musste wegen nicht erfüllbarer Auflagen des Kreisgesundheitsamtes der Wasserspaß abgesagt werden. „Das war ärgerlich, mit einem solchen Hickhack hatte keiner gerechnet“, sagt der Veranstalter, der dem Vernehmen nach auf Stornogebühren von knapp 500 Euro sitzengeblieben ist.

Doch die durch das Freibad gesparte Summe wurde kurzerhand in die Verpflichtung der beiden Top-Acts investiert – und nun hoffen die Organisatoren auf beste Sommerstimmung am Strand im Herzen der Stadt. „25 Grad und Sonnenschein“ wären ideal. Denn zwischen Bühne, Getränkeständen und den drei Streetfood-Anbietern, darunter die Grevenbroicher Rauchmeister mit ihren beliebten Burgern, gibt es entlang der Sandfelder keine Chance, Zelte als Überdachung aufzustellen.