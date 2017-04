Heimatverein Weckhoven feiert die Kulturwochen

Ab dem 30. April gibt es 18 verschiedene Veranstaltungen.

Weckhoven. Die Kulturwochen in Weckhoven finden alle zwei bis drei Jahre statt. Doch dieses Jahr treffen sie mit dem 20-jährigen Jubiläum des Heimatvereins Weckhoven zusammen und sind aus diesem Anlass sogar drei Wochen lang. Ziel des Heimatvereins, in dem ausschließlich ehrenamtlich gearbeitet wird, ist die Förderung und Unterstützung eines lebendigen und nachbarschaftlichen Miteinanders der mittlerweile gut 10 000 Weckhovener Bürger.

Den Auftakt macht „Remmidemmi mit ein bisschen Politik“

An 18 Terminen wurden Veranstaltungen der verschiedensten Arten zusammengestellt. Heimatvereinsmitglied Norbert Broich weist unter anderem auf das „Lindenplatzfest“ am Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr, hin, dass als Auftaktveranstaltung „Remmidemmi mit ein bisschen Politik“ verbinden soll. Familien kommen bei der Schnitzeljagd der Kyburg-Schule am 11. Mai oder „Kunst für Kids“ am 6. Mai auf ihre Kosten. Jedoch ist man nach Angaben des Heimatvereinsvorsitzenden Heinz Hick erst dann ein waschechter Weckhovener, wenn man sich auch mit Wasser aus dem Gillbach hat taufen lassen. Dazu findet am Dienstag, 9. Mai, die „Gillbachtaufe am Müllekolk“ statt, wo auch eine Urkunde, jedoch eher als Gag gemeint, nicht fehlen darf.

Wer gerne tanzt, kann beim Rockkonzert der Band „Just 4 Fun“ in der Location „Partytur“ vorbeischauen. Die einstige Traditionsgaststätte wurde zu einer neuen Partylocation mit neuem Biergarten und großem Schießstand umgebaut.

Hick betont, dass er bei der Planung versucht hat, alle Lokalitäten zu integrieren. Es sei darauf geachtet worden, eine möglichst große Bandbreite anzubieten.

Weitere Teile der Weckhovener Kulturwochen sind unterem anderem der „Salonmusikabend“ am Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr, im Griechischen Zentrum oder der musikalische Frühshoppen am Sonntag, 11. Mai, um 11 Uhr im Tennisheim.