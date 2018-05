Statt sich zum 90-jährigen Bestehen selbst zu feiern, will der Heimatverein Persönlichkeiten der Stadt mit Preisen in den Fokus rücken.

Neuss. Heimat hat Konjunktur oder präziser formuliert: Die Politik hat die Heimat (wieder-)entdeckt. Sogar ein Mitglied am Kabinettstisch von Angela Merkel ist inzwischen für Heimat offiziell zuständig. Horst Seehofer firmiert als Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat. Dabei ist Heimat kein neues Phänomen. Im Gegenteil. Es gab sie schon immer und es wird sie auch immer geben. Mehr noch: Jeder hat eine Heimat, nur mancher ist sich dessen nicht bewusst. Vielleicht hat Heimat aber aktuell Konjunktur, weil Menschen, die in einer zunehmend globalisierten Welt leben, sich nach Überschaubarkeit und Maßstäblichkeit sehnen.

Mehr als 200 Neusser freuten sich seit 1989 über die Ehrenmedaille

Der jüngste gesellschaftliche Trend kann Heimatvereinen nur Recht sein. Sie wussten es ja schon immer, dass Heimat Schutz und Stärke gewährt, um Neues zu wagen. In diesem Sinne ist die Vereinigung der Heimatfreunde seit 90 Jahren unterwegs. Ihren runden Geburtstag feiern die Mitglieder nicht. Sie wollen nicht sich und ihre Vereinigung in den Mittelpunkt stellen, sagt ihr Vorsitzender Christoph Napp-Saarbourg, sondern Persönlichkeiten in den Fokus rücken, „die sich auf den verschiedensten Ebenen um die Stadt Neuss verdient gemacht haben“.

Die Folge: Ein Füllhorn von Auszeichnungen. Abiturienten, die in den naturwissenschaftlichen Fächern überzeugen, erhalten den Theodor-Schwann-Preis, der Karl-Tücking-Preis wird im Fach Geschichte verliehen. Mehr als 200 Neusser freuten sich seit 1989 über die Ehrenmedaille und 22 Mal wurde der Hermann-von-Hessen-Preis – Verteidiger der Stadt Neuss – Personen oder Institutionen zuerkannt. Es ist die höchste Auszeichnung, die die Heimatfreunde zu vergeben haben.

Mit Publikationen zu Neuss und zur Neusser Geschichte, mit Veranstaltungen und Initiativen schaffen die Heimatfreunde Bewusstsein, für das, was die Stadt Neuss unverwechselbar macht: die Balance aus Tradition und Moderne.