Heijo Drießen feiert heute 70. Geburtstag

Der Kaarster ist Ehrenpräsident der MIT – und langjähriges Mitglied der Scheiben-Schützen.

Kaarst. Er ist ein Mann mit langem Atem, der selten sein Ziel verfehlt – im übertragenen wie im tatsächlichen Sinne: als Sportler hat er so manchen Langstreckenlauf absolviert, als Schütze meist ins Schwarze getroffen. Als Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) in Kaarst warb er 16 Jahre lang immer neue Mitglieder an und machte die Mittelstandsinitiative mit aktuell 261 Mitgliedern zur stärksten im Rhein-Kreis Neuss, im Land und bundesweit. Das brachte ihm auch den Beinamen „Mr. MIT“ ein. Heute wird Heijo Drießen 70 Jahre alt.

Atemlos macht ihn das nicht. Noch immer übt er 13 Sportarten aus, zieht im Schwimmbad seine Bahnen, spielt Tennis, Golf und läuft – aber niemals davon. Der 1,83-Meter-Mann ist eine beständige Größe in der Stadt und im Kreis. Zuhause ist er in Kaarst, bei seiner Frau Trudi und Tochter Michaela – und bei den Scheiben-Schützen, denen er 1969 beigetreten ist. 43 Jahre gehört er deren Vorstand an, heute als Archivar und Chronist. 19 Jahre war er Präsident „seiner“ Gesellschaft. Seit 2003 ist er ihr Ehrenpräsident. In den Jahren 1976/77 war der immer noch in Immobilien, Wirtschafts- und Vermögensberatung aktive Diplom-Sparkassenwirt Bruderschafts-, Bezirks- und Scheiben-Schützen-König. Er wurde mit hohen Auszeichnungen im Schützenwesen dekoriert und im Jahr 1994 zum zweiten Mal König der Scheiben-Schützen. Beruflich machte Drießen Station bei den Sparkassen in Neuss und Kaarst. Er wurde Vorstand der Volksbank Neuss und intensivierte vor rund zehn Jahren mit der erfolgreichen Kandidatur für die CDU im Kreistag sein politisches Engagement. Auch heute noch gehört er sieben Ausschüssen an und ist Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiswerke. Seine große Leidenschaft ist aber der Einsatz für die kleinen und mittelständischen Unternehmen: Als Chef der MIT in Kaarst und im Kreis kämpfte er für die Zukunftsfähigkeit des Mittelstandes. 2010 gab er den MIT-Vorsitz auf. Nicht aber sein Engagement. Als Ehrenpräsident setzt er sich auch heute noch für die Belange der Mittelständler ein und wirbt um neue Mitglieder. In der MIT ist er nicht nur auf Stadt, sondern auch auf Landes- und Bundesebene aktiv. dagi