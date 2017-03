Handballer treffen auf Kellerteams

Der Neusser HV tritt beim Vorletzten Langenfeld an, Dormagen beim Schlusslicht Ratingen. Der TV Korschenbroich empfängt den Tabellennachbarn Ahlener SG.

Rhein-Kreis. Die Handball-Drittligisten aus dem Rhein-Kreis treten an diesem Wochenende allesamt gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel an. Während der Neusser HV beim Vorletzten SG Langenfeld und Bayer Dormagen beim Schlusslicht SG Ratingen vor Pflichtsiegen stehen, empfängt der Tabellenelfte TV Korschenbroich im Kellerduell den Zwölften Ahlener SG.

Der TVK kann mit einem Sieg gegen den Aufsteiger heute (19.30 Uhr, Waldsporthalle) einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz halten. Das heißt gleichzeitig aber auch: Bei einer Niederlage wären die Gäste punktgleich mit dem TVK und hätten diesen wieder in den dicksten Schlamassel gezogen.

Korschenbroich verpflichtet zwei Nachwuchsspieler des Neusser HV

Das weiß auch Ronny Rogawska. „Das ist jetzt das erste Spiel in der Rückrunde, das wir nicht nur gewinnen wollen, sondern gewinnen müssen“, stellt Korschenbroichs Trainer ohne Umschweife fest. Optimistisch stimmen ihn die zuletzt gezeigten Leistungen seiner Schützlinge: „Wir haben in den jüngsten drei Spielen 45 bis 50 Minuten lang dominiert.“ Dass es dann am Ende jedes Mal „ziemlich nervenaufreibend“ (Rogawska) wurde, hat für ihn keine konditionellen Gründe: „Die anderen Trainer sind ja nicht blöd. Die wissen, dass wir uns gegen eine offensive Deckungsvariante sehr schwer tun.“ Also stellen sie, wenn sonst nichts mehr hilft, in der Schlussphase auf eine teilweise Manndeckung um. „Das ist noch eine unserer Baustellen“, sagt Rogawska.

Unter der Woche gaben die Korschenbroicher derweil bekannt, dass die beiden 18-jährigen Tim Dicks und Malte Faßbender zur neuen Saison zum TVK wechseln. Beide sind derzeit noch für die A-Jugend des Neusser HV im Einsatz.

Die größte Baustelle, die Alexander Koke vor dem heutigen Spiel des TSV Bayer bei der SG Ratingen (18 Uhr, Sporthalle Ratingen-West) zu beackern hat, ist der rechte Rückraum. Denn Linkshänder Kevin-Christopher Brüren fällt mit zwei gerissenen Bändern im Sprunggelenk bis zu vier Wochen aus, so dass der Dormagener Trainer auf dieser Position mit einem Rechtshänder (zuletzt Ian Hüter) improvisieren muss. Das hemmt teilweise den Spielfluss. Außerdem hat sich Nachwuchs-Linksaußen Gertjan Bongaerts als „Aushilfe“ im Oberligateam ebenfalls am Fuß verletzt.

Trotzdem möchten die Dormagener ihre Mini-Serie von zuletzt 7:1 Punkten fortsetzen, zumal Tabellenplatz vier in Reichweite gekommen ist. „Klar fahren wir nach Ratingen, um zu gewinnen“, stellt Koke fest, warnt aber davor, die Partie als Selbstläufer anzusehen. „Wir dürfen Ratingen auf keinen Fall daran messen, dass die als Tabellenletzter erst fünf Punkte haben“, sagt der Trainer: „Wenn es bei denen gut läuft, können die jedes Team in Schwierigkeiten bringen. Wir müssen da hochkonzentriert rangehen.“

Der Einsatz von NHV-Abwehrchef Heider Thomas ist fraglich

Solche Warnungen spricht auch Ceven Klatt aus, und das Woche für Woche. Bisher haben sich seine Spieler daran gehalten, sonst wäre der souveräne Tabellenführer nach 22 Spielen nicht immer noch ungeschlagen. Das soll auch heute so bleiben, wenn der Neusser HV bei der SG Langenfeld (17.30 Uhr, Konrad-Adenauer-Gymnasium) aufläuft. „Wir sind der Favorit, wir wollen und müssen da gewinnen“, sagt Klatt: „Und wenn wir uns konzentrieren, dann tun wir das auch.“

Wobei er den Aufsteiger durchaus ernst nimmt. „Die haben mit ihren Siegen gegen Lemgo und Krefeld schon öfter gezeigt, was in ihnen steckt. Der Rückraum um Tim Menzlaff ist wirklich stark, aber er trifft morgen auch auf die stärkste Deckung der Liga“, sagt Klatt. Der Einsatz von Abwehrchef Heider Thomas ist wegen eines grippalen Infektes aber noch fraglich. Brian Gipperich wird wegen eines schmerzhaften Kapselrisses im Zeh auf jeden Fall fehlen.