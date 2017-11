Grevenbroich. Wenn es um Trödel-Formate geht, ist der Grevenbroicher Boris Schnitzler ein beliebter Ansprechpartner von Fernsehmachern. War der 42-Jährige An- und Verkäufer im Sommer noch in der Händlershow „Viel zu bieten“ auf ZDFneo zu sehen, ist er jetzt für die neue TV-Sendung „Dein Krempel oder ich“ unterwegs, die in wenigen Wochen auf RTL II anlaufen wird. Zurzeit werden 15 Folgen für die erste Staffel gedreht.

„Diese Show fällt etwas aus dem Rahmen der üblichen Händler-Formate“, sagt der Geschäftsmann von der Bahnstraße. Bei „Dein Krempel oder ich“ stehen Zeitgenossen im Mittelpunkt, die unter der Sammelwut ihres Partners leiden – und die heimlich die zusammengetragenen Objekte einem Team von Händlern zum Kauf anbieten – während der Partner nicht zu Hause ist.

Schnitzler ist ein Teil des Händler-Teams. „Wir sehen uns die Sachen genau an. Gefallen sie uns, kann es zu Bieter-Duellen kommen, bei denen der Preis nach oben getrieben wird“, sagt der 42-Jährige. Mit der feststehenden Summe wird anschließend der Sammler konfrontiert. Und er muss sich entscheiden: Verkauft er den Krempel – oder hält er an seiner Leidenschaft fest?

In neun von 15 Folgen wird der Grevenbroicher zu sehen sein. Dafür ist er seit August unter anderem in Köln, Bergheim oder Braunschweig gewesen. Auf den jetzt anstehenden Dreh in der Nähe von Frankfurt freut er sich schon: „Da wird es um eine Videospiel- und Konsolensammlung gehen“, sagt er. Wie schon bei „Viel zu bieten“, gilt Schnitzler auch in dem neuen Format als Experte für alles, was einen Stecker hat. wilp