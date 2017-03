Gute Bilanz der Further Schützen

Nordstadt. Das Komitee war sichtlich gut gelaunt. Kein Wunder: Ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit gelungenen Veranstaltungen, dazu ein Plus, wenn auch ein kleines, in der Kasse und mit Torsten und Sonja Klein ein charmantes Schützenkönigspaar: Das ließ die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth mit großem Selbstbewusstsein in die jüngste Mitgliederversammlung starten.

„Viele alteingesessene Züge geben auf. Da wollen wir handeln.“

Johannes Platen, Schützenmeister

„Wir haben im ersten Jahr der neuen Komitee-Zusammensetzung mit Mut die vielfältigen Herausforderungen gemeistert und sind ein gutes Team geworden. Lasst uns weiterhin mutig sein“, sagte Präsident Jochen Hennen im Thomas-Morus-Haus zur Begrüßung. Und nahm damit den Ball von Pfarrer Heinz-Günther Korr auf. „Verantwortung übernehmen, Tradition pflegen, den Menschen Freude bereiten – das sind Grundsätze einer Bruderschaft. Wie es sich gehört, zählt dazu auch, mutig und offen für Glaube, Sitte und Heimat einzutreten“, so sagte es der Präses.

In Vertretung von Geschäftsführer Torsten Klein übernahm es Schützenmeister Johannes Platen, eine Bilanz des vergangenen Jahres zu ziehen. Er erinnerte an ereignisreiche Tage im Rahmen des 150-jährigen Bestehens des Further Schützenwesens; an ein glanzvolles Schützenfest und viele korpsübergreifende Festivitäten.

Doch er sprach über Bedenkenswertes: „Von den insgesamt 1400 Schützen im Regiment sind etwa 1000 Bruderschaftler. Viele alteingesessene Züge geben auf. Da wollen wir handeln.“ Ein zweites Thema ist gelöst: Für den Further Abends sei mit der Wintergaudi eine bestens angekommene ausverkaufte Alternative gefunden. Die Further Schützen konnten auch im vergangenen Jahr wieder hervorragende Schießergebnisse vermelden (unter anderem Mannschafts-Bezirksmeister), die Schützenjugend bereitet sich auf den Bezirks-Jungschützentag vor, und Schatzmeister Frank Sauer kündete dank der guten Kassenlage stabile Beiträge an. Doch er mahnte an, dass die Mitgliedsbeiträge lediglich 25 Prozent des Gesamthaushaltes ausmachten, Spenden immer wichtiger werden. Oberst Heiner Ringes, Schatzmeister Frank Sauer, Organisationsleiter Markus Brockers und Beisitzer Oliver Lebioda wurden in ihren Ämtern bestätigt; neuer Pressesprecher ist Thomas Loebelt.