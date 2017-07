Er soll noch vor dem Stadtfest „Kaarst total“ aufgebaut werden.

Kaarst. Der „Kaarster Stern“ war im vergangenen Jahr bei „Kaarst total“ auf der Handwerkermeile an der Maubisstraße entstanden. Zahlreiche Sponsoren hatten die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, Kaarster Handwerker brachten sich ein, aber auch eine große Zahl von Hobby-Handwerkern. So entstand ein Treffpunkt, wo Bürger, geschützt vor allzu starker Sonne und Regen, miteinander ins Gespräch kommen können.

Initiativkreis „Kaarst total“ will für Kosten aufkommen

In der Mai-Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses (PVA) hatte es so ausgesehen, als seien die Verantwortlichen in Kaarst nicht wirklich glücklich mit dem Geschenk, es konnte kein Standort beschlossen werden. In der Juli-Sitzung hatte die CDU Druck gemacht. „Wir halten es auch angesichts des bürgerschaftlichen Engagements, dass in die Erstellung des Pavillons beziehungsweise der Bank geflossen ist, für geboten, eine politische Entscheidung herbeizuführen, damit – möglichst noch vor dem anstehenden Stadtfest „Kaarst total“ – die Aufstellung der ja bereits vor einem knappen Jahr gefertigten Anlage erfolgen kann“, hatte Lars Christoph zu verstehen gegeben.

Die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause wurde schließlich zur „Stern-Stunde“, denn dort ist nun der entsprechende Beschluss gefasst worden. Der „Kaarster Stern“ wird bald im Park in der Stadtmitte stehen. Christian Gaumitz (Grüne) wies allerdings darauf hin, dass aufgenommen werden muss, dass Kosten und eventueller Rückbau der Initiativkreis übernehmen werde. „Wenn im Rahmen der Integrierten Handlungskonzepts eine Umsetzung nötig werden sollte“, erläuterte Gaumitz.

Denn bereits in der Juli-Sitzung des PVA hatte Bernd Espeter vom Initiativkreis „Kaarst total“ versprochen, den „Kaarster Stern“ in Schuss zu halten, zu entfernen und später an einem anderen Ort aufzubauen, wenn es im Stadtmitte-Park zu Veränderungen kommen sollte – dieses Areal wird im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts möglicherweise neu gestaltet, Details stehen noch nicht fest. „Der Standort ist gut, der Park wird stark frequentiert und der Park-Umbau wird so schnell nicht kommen“, so Lars Christoph im PVA. Der „Kaarster Stern“ soll nun zeitnah nahe der Sportgeräte aufgebaut werden. barni/dagi