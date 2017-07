Neuss. Auf dem Betriebsgelände von FS-Karton an Düsseldorfer Straße in Neuss ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Recyclinghof waren mehrere Papierlager in Flammen aufgegangen. Das Feuerwehr ist nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich von einem Gabelstapler ausgegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

In ganz Neuss wurde Feueralarm ausgelöst. Das Löschen könnten sich über Tage hinziehen. Bei einem ähnlichen Brand vor acht Jahren sei das Feuer erst nach drei Tage erloschen.

Zu Beginn waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Leitstelle forderte aus dem gesamten Rhein-Kreis Neuss und Düsseldorf Verstärkung an. Über die Katastrophenwarnapp Nina warnte die Stadt vor starker Rauchentwicklung im ganzen Barbaraviertel in Neuss. Anwohner sollten Fenster und Türen vorsorglich geschlossen halten und ihre Nachbarn notfalls über die Gefahren informieren. red/dpa