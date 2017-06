Es gab so viele Voranmeldungen wie noch nie. Die Laufveranstaltung beginnt heute um 16 Uhr und endet spät am Abend.

Neuss. Regenschauer haben gestern bei den Arbeiten an der Laufstrecke für Verdruss gesorgt, doch die Wettervorhersage für heute könnte kaum besser sein: „23 Grad und leicht bewölkt, bestes Laufwetter“, stellt Klaus Ehren, Geschäftsführer der TG Neuss, fest und fügt schmunzelnd an: „Es gibt also keine Ausrede, nicht doch noch kurzentschlossen im Wettkampfbüro nachzumelden.“

Dabei gibt es in diesem Jahr bereits einen Voranmelderekord beim Neusser Sommernachtslauf. 3605 Läufer wollen über die verschiedenen Distanzen mitmachen. Wer heute, wenn die 35. Auflage mit dem Eltern-Kind-Lauf über 400 Meter um 16 Uhr ihren stimmungsvollen Auftakt findet, nicht mitlaufen will oder kann, sollte auch als Zuschauer auf seine Kosten kommen. Denn auf der Strecke gibt es so einiges zu sehen.

Die Staffeln sollen für einen unterhaltsamen Abschluss sorgen

Über 10 000 Meter stellen sich zum Beispiel auch zwei ehemalige Asse der Konkurrenz: Der zweimalige Olympia-Teilnehmer Carsten Eich (47), inzwischen im Sport- und Gesundheitsmanagement tätig, feierte seine größten Erfolge bei Straßenläufen, siegte unter anderem bei den Marathons in Köln (1998), Leipzig (2002) und Düsseldorf (2004). Für Falk Cierpinski (39), Sohn des zweifachen Marathon-Olympiasiegers Waldemar Cierpinski, steht über zehn Kilometer eine Bestleistung von 29:14 Minuten zu Buche. Ein Sieganwärter dürfte aber auch Nikki Johnstone sein, der zum dritten Mal in Neuss startet.

Für den spektakulären Abschluss sollen ab 22 Uhr die Team-Staffeln über 4 x 1200 Meter sorgen. Am besten an den Körperkontakt, der auf dem engen Kurs dann kaum zu vermeiden ist, gewöhnt sein sollten die American Footballer der Neuss Legions. Um einen Platz auf dem Siegertreppchen dürften die von Bundesliga-Spieler Jan Mausberg angeführten Hockey-Jungs (und Mädels) des HTC Schwarz-Weiß Neuss laufen. Top-Favoriten sind jedoch Habtom Tedros und die TG-Gepards.

Nachmeldungen sind ab 15 Uhr möglich

Alle Distanzen sind amtlich vermessen. Das heißt, aufgestellte Bestzeiten werden vom Deutschen Leichtathletik-Verband anerkannt. Nachmeldungen sind im Wettkampfbüro in der Janusz-Korczak-Gesamtschule ab 15 Uhr möglich.

Die Startpunkte befinden sich entlang der Promenadenstraße, dem Hamtorwall und der Erftstraße. Von dort aus führen die Läufe über den Hamtorwall zur Hamtorstraße, dann über die Michaelstraße und Klostergasse zurück zur Promenadenstraße.

Auf dem Parkplatz vor der Alten Post befindet sich nicht nur das Taschendepot, in dem die Sportler ihre Sachen unter Beaufsichtigung zurücklassen können, sondern auch die Sponsorenmeile. Die Unterstützer des Sommernachtslaufs locken mit einem eigenen Programm.