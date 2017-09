Die Premiere im vergangenen Jahr überzeugte den Radiosender 1Live davon, auch 2017 Musik-Stars ins Globe zu holen.

Neuss. Bislang konnten Fans nur vermuten, welche Musiker vom 2. bis zum 6. Oktober das Globe-Theater in Neuss rocken werden. Seit Mitte Juli war lediglich bekannt, dass der Radiosender 1Live nach der erfolgreichen Premiere 2016 mit Twenty One Pilots, Sido, Beginner, Sportfreunde Stiller und Clueso auch in diesem Jahr wieder das „Oktoberfestival“ nach Neuss bringt. Nun wollen die Verantwortlichen die Hörer nicht länger auf die Folter spannen – und haben die fünf Künstler bekannt gegeben, die exklusive Radiokonzerte – live vor jeweils nur 400 Gewinnern im „Globe“ – spielen werden.

Mit dabei: Cro, Beatsteaks, Alma, Kraftklub und Marteria

Eröffnet wird das 1Live-Oktoberfestival von Pop-Newcomerin Alma, die mit ihren Hits „Bonfire“ und „Chasing Highs“ die Charts stürmte. Der Rapper Cro wird am Dienstag erstmals Songs seines neuen Albums „tru“ präsentieren. Am Mittwoch spielt eine der beliebtesten Livebands Deutschlands: die Beatsteaks aus Berlin. Einen Tag später wollen die Indie-Rocker von Kraftklub die Fans im Globe-Theater zum Schwitzen bringen. Den krönenden Festival-Abschluss am Freitag soll Rapper Marteria liefern.

Das Besondere: Die Tickets für das „Oktoberfestival“ gibt es für Geld nicht zu kaufen, sondern nur bei 1Live zu gewinnen. Der Sender des WDR verlost die Karten ab Montag, 18. September, im Radio, auf seiner Internetseite www.1live.de, und über die Internetportale Facebook und Instagram. 1Live sendet im Rahmen einer täglichen Sondersendung von 18 bis 23 Uhr jedes Konzert live im Radio. Im Internet werden die Konzerte zudem unter www.1live.de als Live-Video-Stream übertragen. Bereits im vergangenen Jahr war der Ansturm auf die Tickets groß. Mehr als zwei Millionen Anrufe registrierte 1Live für die fünf Konzerte. Den Verantwortlichen hat der Veranstaltungsort in Neuss offenbar gefallen. „Globe ist ein Nachbau des weltberühmten Shakespeare-Theaters in London und ermöglicht mit seiner intimen Atmosphäre eine besondere Nähe zu den Acts“, heißt es in einer Mitteilung des Senders.

Die Besucher kamen nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern auch aus anderen Bundesländern. Somit war das Event beste Werbung für die Quirinusstadt – und zwar bei einer jungen Zielgruppe. Neuss-Marketing-Geschäftsführer Jürgen Sturm hatte jüngst den großen Werbewert des „Oktoberfestivals“ betont: „1Live zelebriert die Konzerte, und stets fällt in diesem Zusammenhang auch der Name Neuss.“ Auch bei Ulrich Krapp ist die Vorfreude bereits groß. Der stellvertretende Programmchef und Unterhaltungsdirektor von 1Live erklärt einen der Beweggründe für die zweite Auflage des Oktoberfestivals in Neuss: „Wir haben von den Bands und aus der Musikindustrie bei der Premiere im vergangenen Jahr ein tolles Feedback bekommen.“