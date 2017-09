Das Fest startet am Samstag, 23. September.

Neuss. Musikliebhaber kommen beim diesjährigen Hansefest besonders auf ihre Kosten. Denn erstmals seit knapp zehn Jahren wird es am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, wieder eine zweite Bühne geben – und zwar auf dem Münsterplatz. Das Ergebnis: „Doppelt so viel Musik wie in den Jahren zuvor“, sagt Christian Stronczyk von der Firma „Orion Promotion- & Veranstaltungs-Service“. Doch nicht nur die Musik soll im Vordergrund stehen, sondern vor allem die einzelnen Hansestädte, die sich vor dem Rathaus an den beiden Tagen den Besuchern präsentieren.

Für dieses Jahr haben sich Emmerich, Kalkar-Grieth, Wesel, Salzwedel, Brilon, Rheine, Stralsund und Rostock angekündigt.

Der Hauptstraßenzug von Zollstraße bis Marienkirchplatz steht ganz im Zeichen des Einkaufens. Rund 100 Stände von Anliegern und mobilen Händlern warten dort auf die Besucher. Außerdem öffnet der Neusser Einzelhandel zusätzlich am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Den Startschuss für das Programm gibt am Samstag um 12.30 Uhr der Marine-Chor Neuss auf der Marktbühne.