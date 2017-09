Südstadt. Ein 43 Jahre alter Grevenbroicher wurde am Montag Opfer eines Überfalls. Laut Polizei war der Mann gegen 22.30 Uhr zu Fuß auf der Erftwerkstraße unterwegs. Als er die Fußgängerunterführung zwischen der Aluminiumstraße und der Erftwerkstraße passiert hatte, sprachen ihn zwei Männer an. Das Duo verlangte zunächst nach Zigaretten, anschließend forderten die Unbekannten Geld. Als der Grevenbroicher beides verweigerte, bekam er einen Schlag und verlor das Gleichgewicht. Als er auf dem Boden lag, traten die Männer nach seinen Angaben noch einmal nach. Anschließend verschwand das Duo ohne Beute in Richtung Herkenbuscher Weg. Ihr Opfer erlitt durch die Attacke Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise an Telefon 02131/3000. Beide Männer sind etwa 30 bis 40 Jahre alt. Einer ist circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat dunkle, kurze Haare und trug zum Zeitpunkt des Überfalls eine dunkle Jogginghose. Der zweite Mann ist ungefähr 1,90 Meter groß, von kräftiger Statur und hat blonde, kurze Haare. Der Mann trug eine Jeansjacke. Beide haben laut Polizei mit osteuropäischem Akzent gesprochen.